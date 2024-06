Meryl Streep, la figlia Louisa fa coming out e presenta la fidanzata

Meryl Streep ha avuto quattro figli con lo scultore Don Gummer con cui si è ufficialmente separata lo scorso anno: Henry, Mamie, Grace e la più piccola, Louisa. Proprio quest’ultima, tramite i social, in questi giorni ha fatto coming out presentando la sua fidanzata, la produttrice Anna Blundell.

Louisa ha fatto coming out con un carosello su Instagram piuttosto esplicito: nella prima foto la si vede mano nella mano con Anna, nella seconda c’è uno screenshot di un articolo dal titolo “Stiamo entrando in una gioiosa nuova era della moda lesbica“. Come riporta Gay.it, l’attrice ha poi condiviso un’immagine di “Saffo ed Erinna in un giardino a Mitilene“, dipinto ad acquerello su carta del 1864 di Simeon Solomon, con un dolce selfie in ascensore al fianco di Anna. Louisa il post lo ha così commentato: “Felice di entrare in questa nuova gioiosa era BB”, con in aggiunta un cuore fiammeggiante e una bandiera arcobaleno.

Il carosello è stato pubblicato su Instagram in occasione del giorno del compleanno di sua mamma Meryl Streep che quest’anno ha soffiato 75 candeline. A tal proposito la blogger di lifestyle Sky Maddas le ha così commentato: “Fare coming out al compleanno di tua madre è così iconico”.

Meryl Streep pubblicamente non ha commentato il coming out della figlia, ma è da sempre un’alleata della comunità LGBT+, quindi molto probabilmente lo ha accolto con grande rispetto.

