Vittoria importante in chiave europea per il Napoli che a Marassi supera 2-1 il Genoa staccando momentaneamente in classifica la Roma impegnata in serata contro il Parma. La squadra di Gattuso bissa il successo del San Paolo proprio contro i giallorossi grazie ai gol di Mertens al 47’ del primo tempo e Lozano al 66’ portandosi a 51 punti che le valgono in solitaria il quinto posto. Per i rossoblù rete di Goldaniga al 49’. Situazione delicata per il Genoa a secco di vittorie dal ritorno dal lockdown, l’11 di Nicola non riesce ad effettuare il contro-sorpasso sul Lecce e resta in terzultima posizione con 27 punti, uno in meno dei salentini.

