MEROM Caricatore Alimentatore Ricambio 5V 1A per i Phone 5S 6 6S 6 Plus 6S Plus 7 7 Plus 8 8 Plus XS X XS Max i Pod Touch 5G Nano 7G Caricabatterie Cavo USB

Descrizione prodotto

Parametri del prodotto

Specifica Singola USB C / USB-L Ingresso 100V – 240V Uscita 5V 1A Colore bianco Interfaccia Singola USB Apple Contenuto della confezione Set di cavi per caricabatterie 5V/1A Modelli compatibili per iPhone 5 Phone 5s Phone 5c Phone SE Modelli compatibili per iPhone 6 Phone 6 Plus Phone 6s Phone 6s Plus Modelli compatibili per iPhone 7 Phone 7 Plus Modelli compatibili per iPhone 8 Phone 8 Plus Modelli compatibili per iPhone XS Phone X Phone XS Max Modelli compatibili per i Pod Touch 5G i Pod Nano 7G

Il caricabatterie può essere ricaricato velocemente?

È possibile caricare i Phone 5 / 5s / 5c / SE Phone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus Phone 7 / 7 Plus, Phone 8 / 8 Plus, Phone XS / X ,i Phone12 I modelli di cui sopra non possono essere caricati rapidamente.

A cosa devo prestare attenzione quando ricarico il mio telefono?

Evitare la ricarica in luoghi caldi o umidi.

📱📱per: i Phone 5 / 5s / 5c / SE, Phone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus, Phone 7 / 7 Plus, Phone 8 / 8 Plus, Phone XS / X, Phone XS Max, i Pod Touch 5G, i Pod Nano 7G, i Pad Mini / Mini 2 / Mini 4 / i Pad 4 / i Pod

📱📱compatibile: Può sostituire la maggior parte dei Caricatore per i Phone

📱📱Prodotto: Il prodotto è comodo e sicuro da usare, non influirà sul tuo utilizzo e garantirà la sicurezza.

📱📱Garanzia: Il caricatore USB è di ottima qualità, può essere rimborsato entro un mese e sostituito entro un anno.

