Merlvida Leggins Sportivi Donna Vita Alta Leggings Push Up Pantaloni Palestra Controllo della Pancia Anticellulite Pantacollant Opaco Elastici Tuta Collant Abbigliamento Sportivo Donna Yoga Fitness

Descrizione prodotto

Vari colori disponibili

✓

✓

✓

Realizzato da Amazon

✓

✓

✓

Vari colori disponibili

✓

✓

✓

✓

Realizzato da Amazon

✓

✓

✓

✓

Design elastico a vita alta per il controllo della pancia

Super 10 cm elastico in vita può nascondere la pancia piccola imperfetta e ottimizzare le vostre curve. Allo stesso tempo un fermo e stabile perfetta vestibilità, in modo che i pantaloni fare qualsiasi esercizio non scivolare, seduta non sarà anche sentire oppresso.

Design a pieghe 3D

Il design a pieghe 3D dei glutei dà ai vostri glutei una spinta costante verso l’alto mentre delinea sottilmente un sedere rotondo e pieno di pesca, dandovi una figura molto sexy e attraente.

Leggings atletici lunghi fino alla caviglia

Il morbido tessuto premium è super elastico e delicato sulla pelle, è come una seconda pelle e si adatta sempre perfettamente. Inoltre, la forte compressione garantisce un maggiore sostegno in tutte le direzioni, per godersi appieno l’allenamento.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 29,9 x 21,6 x 3,1 cm; 220 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 23 novembre 2022

ASIN ‏ : ‎ B0BKZDDGLM

Categoria ‏ : ‎ Donna

Design 3D Peach Butt – Il sofisticato design 3D solleva i fianchi in modo uniforme e delinea sottilmente un sedere di pesca pieno e arrotondato per una figura estremamente sexy e attraente. Indossate i Leggings sportivi lunghi a vita alta da donna Merlvida per essere glamour ogni giorno.

90% Poliestere, 10% Elastan

Sportivi

Design elasticizzato con vita alta per il controllo della pancia – La fascia elastica extra larga di 10 cm nasconde la pancia imperfetta e ottimizza le curve. Allo stesso tempo, la vestibilità salda, stabile e perfetta permette ai leggins push up da donna di eseguire tutti gli esercizi senza scivolare e senza sentirsi sotto pressione quando si è seduti.

Funzioni di traspirazione, assorbimento del sudore e asciugatura rapida – Il tessuto traspirante permette alla pelle di respirare e di dissipare il calore anche durante l’attività fisica. Allo stesso tempo, i pantaloni sportivi donna hanno una buona funzione di assorbimento del sudore e di asciugatura rapida, per cui non dovrete preoccuparvi di sudare e rimarrete sempre asciutte e leggere.

Adatti a tutti i tipi di corpo e a tutte le occasioni – Questi leggings push up da donna sono adatti non solo per lo yoga, il fitness, il pilates, la corsa, l’allenamento con i pesi e altre attività fisiche, ma anche per uscire e per essere indossati tutti i giorni, in modo da essere sempre a proprio agio. Sono perfetti con un top casual. Per le taglie, consultare la nostra tabella delle taglie. Risponderemo alle vostre e-mail e alle vostre domande entro 12 ore.

24,99€