Merlvida Leggins Sportivi Donna Pantaloni Tuta Donna Anticellulite Leggins Donna a Vita Alta Coprenti Leggings da Yoga Alta Elasticità Leggings 3D Pusu Up Compressi Collant Palestra Allenamento

Descrizione prodotto

Vari colori disponibili

✓

✓

✓

✓

✓

Realizzato da Amazon

✓

✓

✓

✓

✓

Colore

Nero Blu scuro Grigio Vino rosso

Tipo di chiusura

gancio e occhio gancio e occhio gancio e occhio gancio e occhio

Vari colori disponibili

✓

✓

✓

✓

Aggiornato per gli unici leggings Merlvida:

Leggings sexy di moda

I leggings più nuovi del 2022 Con un design increspato a nido d’ape, nasconderanno i difetti e anche la cellulite. La vita alta con forte compressione abbraccia la vita, nascondendo il grasso della pancia. Spinge visivamente i tuoi fianchi e modella il tuo sedere perfetto.

Più tessuti elastici

Realizzati con un tessuto più elastico, i nostri leggings Merlvida hanno ora quasi il 30% di elasticità in più rispetto a prima e si adattano a tutte le forme del corpo.

Fatto di un tessuto più spesso

Realizzati in un tessuto quadrato di qualità da 310 grammi, i leggings non sono più trasparenti e sono più adatti ad essere indossati in primavera.

Magnifica varietà di colori

I leggings Merlvida sono disponibili in una vasta gamma di colori. Inoltre, progettiamo costantemente nuovi colori di tendenza per soddisfare le vostre esigenze di moda.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 28,9 x 19,2 x 3,9 cm; 180 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 5 settembre 2022

ASIN ‏ : ‎ B0BC4DW255

Categoria ‏ : ‎ Donna

Tessuto sportivo e alta elasticità – I nostri leggins donna utilizzano un tessuto elastico a 4 vie e non velato che snellisce, si conforma e si contorna con ogni posa e movimento. Questi Butt Lift Pants per le donne sono realizzati con tessuti di altissima qualità progettati per rimuovere l’umidità dal tuo corpo, fornendo il massimo comfort. Piuttosto a prova di squat! Traspiranti, aderenti, a forte compressione, ad asciugatura rapida, traspiranti, elasticizzati.

90% Poliestere, 10% Elastan

Jogger

Scuro

Adatto a tutte le forme del corpo e stagioni – Merlvida leggins donna completo bastone al tuo corpo come seconda pelle e abbracciare le tue curve in tutti i posti giusti. Facilmente abbinare con reggiseni sportivi o camicie. questo pantaloni yoga offrono moda e funzione simultaneamente. Che si tratti di sport all’aperto, danza, corsa, fitness, sport, boxe, lavoro, viaggi, festa, è la vostra scelta migliore.

GRANDE MATERIALE – 90% Poliestere, 10% Elastano(Skin-Friendly & Super elastico )No pilling, Non sbiadisce, Stretchy, Squat proof. Traspirante, morbido, elastico, igroscopico, a forte compressione, senza cuciture, aderente, ad asciugatura rapida. Questo Leggins sportivi donna fornisce leggerezza e comfort insieme all’assorbimento del sudore e capacità di assorbimento dell’umidità. Qualsiasi tipo di allenamento o uso quotidiano

AVVISO DI TAGLIA – Gentile cliente, si prega di fare riferimento alla tabella delle taglie mostrata nell’immagine. Non importa quanto sei basso o alto, Merlvida pantaloni tuta donna va dalla XS alla XXL con il suo tessuto super elastico che abbraccia la vita e scende fino alle caviglie. Conosciamo un eccellente servizio clienti, quindi non esitate a contattarci, vi risponderemo entro 12 ore e risolveremo tutte le vostre domande.

16,89€