Merlino e le Truffe: L’Arresto Raccontato a Le Iene

Nella puntata di ieri sera de Le Iene, Myrta Merlino ha condiviso un monologo scioccante riguardo alle truffe che l’hanno coinvolta negli ultimi mesi. Ha riferito di essere stata “arrestata più volte”, persino in aeroporto con una valigia piena di soldi guadagnati tramite criptovalute, e di avere una denuncia dalla Banca d’Italia per una presunta mega frode bancaria. Tuttavia, ha chiarito che tutto ciò non è mai accaduto e che queste notizie false circolano in rete da quando è diventata vittima di fake news.

Myrta ha spiegato che il suo nome e la sua immagine vengono sfruttati per generare clic e attrarre persone in truffe di vario genere. Ha sottolineato come la società consumi informazioni senza considerare se siano vere o false, accettando il “verosimile” come se fosse la realtà. La conduttrice ha lanciato un appello per reimparare a coltivare la “virtù del dubbio”, evidenziando che il dubbio è fondamentale per la conoscenza.

Ha espresso la sua lotta contro chi approfitta delle persone vulnerabili, come le anziane e le donne sole, che cadono in truffe affettive. Infine, ha avvertito dell’importanza di ritornare alla realtà, dove i fatti hanno più valore delle credenze individuali, e ha esortato a verificare le informazioni prima di accettarle come verità. La sua intervista ha messo in luce un tema attuale: l’uso improprio delle identità di persone famose per alimentare inganni e frodi, sottolineando la necessità di prestare attenzione a questi fenomeni sempre più diffusi.