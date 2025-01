Merli, leucismo e Giorni della Merla: le origini del mito

I giorni della Merla, che si svolgono il 29, 30 e 31 gennaio, sono associati a leggende e curiosità sul merlo, in particolare sul leucismo che colpisce alcuni esemplari della specie Turdus Merula. Durante questo periodo invernale, noto per il suo freddo intenso e occasionali nevicate, possono apparire merli con piumaggio parzialmente bianco o striato, secondo una tradizione popolare. La leggenda narra di un merlo bianco che si nascose nel comignolo di un camino per sfuggire al gelo e, uscendo, si sporcò di fuliggine, diventando nero.

Questa spiegazione popolare non ha fondamento scientifico, ma si tratta di un fenomeno vero e propio: il leucismo, che causa la presenza di pigmentazione bianca in alcune aree del corpo degli animali, è diverso dall’albinismo, che colpisce l’intero corpo. Esempi di merli leucistici possono essere avvistati, anche se non è comune, e avvistarli è considerato un segno di fortuna, poiché questi uccelli tendono a volare via velocemente.

Inoltre, i maschi di merlo presentano un piumaggio interamente nero, mentre le femmine hanno piume scure con striature bianche. La combinazione di queste caratteristiche ha ispirato poesie e filastrocche legate ai giorni della Merla. Sebbene la spiegazione scientifica possa chiarire il fenomeno del leucismo, rimane un alone di mistero e magia attorno a questi esemplari. La tradizione continua a generare fascino e curiosità, spingendo molte persone a osservare la natura in questi giorni speciali.