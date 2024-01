Meriton deride Heidi per il suo albanese: “Non è intelligente, ridicola”

Appena Heidi Baci è entrata nella casa del Grande Fratello albanese, Meriton Mjekiqi ha subito messo gli occhi su di lei e nei primi giorni del programma ha tentato di avvicinarsi in tutti i modi dall’ex gieffina italiana. Heidi però ha rifilato un mezzo palo al coinquilino, che ha anche definito ‘infantile’, etichetta che gli ha affibbiato anche nell’ultima puntata del reality.

Meriton vs Heidi, lo scontro in diretta.

Nella scorsa puntata del Big Brother albanese la Baci ha criticato Mjekiqi: “Ad essere sincera io la penso come Juli e credo che questo ormai sia evidente. Meriton non è affatto chiaro nelle cose che fa. Ti chiedo scusa Ledion (il conduttore), io non so esprimermi bene in albanese, ma ho l’impressione che lui abbia un complesso di superiorità. – ha continuato Heidi – Cerca di fare il furbo e vuole deridere gli altri. Inoltre ogni volta che accusa Juli di essere un uomo bambinone a me viene da ridere perché lui è il primo ad essere molto infantile secondo me. E fin troppo spesso direi“.

Invece di rispondere alle accuse mosse da Heidi, il gieffino ha iniziato a deridere la coinquilina dandole della poco intelligente e ridicola: “Brava, hai appena superato un test di intelligenza. Cosa penso di lei? Prima di tutto come ha appena dimostrato, non sa esprimersi in albanese. Diciamo che non è eloquente. E poi io la vedo come una ragazza mmm… il cui quoziente intellettivo è più basso rispetto a quello delle altre. Però è tanto allegra e mi trovo bene con lei, anche se è un po’ ridicola. Ma per carità non ho nulla contro di lei, è una brava ragazza e si comporta bene con tutti noi“.

Non ha nulla contro Heidi? Pensa se avesse avuto qualcosa contro.

