Meritocrazia Italia, soddisfazione per presentazione 'Sportello Sviluppo e Lavoro'

Oggi a Catania, presso la Camera di Commercio del Sudest Sicilia, si è tenuta la presentazione della prima sede fisica dello Sportello Sviluppo e Lavoro, un progetto ideato e lanciato nel 2020 da Meritocrazia Italia, con la collaborazione di FederTerziario Catania e Talea. Il confronto, moderato dal giornalista Luca Ciliberti, si è aperto con l’introduzione di Giuseppe Finocchiaro (Direttore d’Area Sviluppo territoriale e rete attività commerciali per Meritocrazia Italia e Responsabile dello Sportello), Enzo Rindinella, Presidente di FederTerziario Catania, e Claudio Bandini, Presidente dell’Associazione Talea. Sono poi intervenuti nella discussione il Responsabile Ufficio Statistica di Unioncamere, Francesco Vernaci, Luigi Motta dell’Associazione Talea, Elena Albertini, Responsabile Agro Alimentare FederTerziario Catania, Giuseppe Raineri, Responsabile Logistica di FederTerziario Catania, Agatino Cundari, Responsabile Welfare e Sanità FederTerziario Catania. Alla Tavola Rotonda hanno inoltre preso parte il Segretario Nazionale di FederTerziario, Alessandro Franco e – per la Regione Sicilia – gli Assessori all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Luca Sammartino, alla Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro, Nuccia Albano, all’Istruzione e Formazione Professionale, Mimmo Turano.

“Nel corso della diretta, densa di contenuti, spunti di riflessione e confronti di variegate esperienze, – si legge in una nota – è altresì intervenuto il Presidente Nazionale di Meritocrazia Italia, Walter Mauriello, il quale, muovendo dalle considerazioni degli illustri relatori che lo hanno preceduto, ha sottolineato l’importanza del nome scelto per individuare questa nuova iniziativa che Meritocrazia Italia inaugura oggi, in collaborazione con altre realtà significative del territorio siciliano“.

Secondo Mauriello “lo Sportello, non a caso, si occuperà infatti di ‘Sviluppo’ e di ‘Lavoro’, temi che devono essere combinati fra loro nel modo più equilibrato, ove si intenda puntare ad un vero cambiamento di marcia ed alla introduzione di una rinnovata Cultura del Lavoro di cui, da tempo, nel nostro Paese si sente la mancanza e l’esigenza. Il presupposto dell’intervento deve dunque – ha ribadito Mauriello – comprendere che tipo di società intendiamo costruire rispetto a quella che stiamo vivendo; sulla base di questa analisi, si potrà poi cercare di intervenire sugli aspetti critici, ampiamente rilevati nel corso dell’incontro, primo dei quali è certamente la mancanza di adeguata formazione, competenza e specializzazione”.

“Lo sviluppo di una cultura differente del Lavoro – ha proseguito il Presidente Mauriello – è invero, anzitutto, presa di coscienza e consapevolezza; esistono spazi vuoti di lavoro cui non viene fornita risposta in quanto manca, alla base, una seria analisi e la creazione di una offerta scolastica formativa adeguata da proporre ai giovani. L’impegno di Meritocrazia Italia – ha concluso – è da sempre quello di favorire, con diverse linee di intervento, questo cambio di approccio e di metodo e, partendo con lo Sportello in via sperimentale dalla Sicilia, di mettersi a disposizione, in collaborazione con altri soggetti, associazioni ed istituzioni, replicando l’esperienza in altre regioni”.

“Una Tavola Rotonda davvero interessante e costruttiva, – continua la nota di Meritocrazia Italia – durante la quale è emersa chiaramente l’esigenza di progetti e risorse che puntino ad adeguata formazione specialistica, competenza e professionalità, di allineamento delle imprese alle mutate condizioni e richieste del mercato, di adeguati spazi di contatto e collegamento fra domanda ed offerta di lavoro, di sinergia fra tutti i protagonisti di settore e di collaborazione fattiva e concreta, fuori da logiche di schieramento, che valorizzi cittadino ed impresa”.

“L’obiettivo dello Sportello Sviluppo e Lavoro è dunque quello di riportare la Persona ed il Lavoro al centro delle politiche economiche e sociali del nostro Paese e si propone, in veste assolutamente originale ed innovativa, come moderno ed efficace strumento di cui le imprese ed i cittadini potranno beneficiare senza costi ed in ottica di concreta risposta ai diversi bisogni”, conclude la nota.