Meritocrazia Italia, ‘Roma Smart City Awards’ premia il presidente Walter Mauriello

Il Presidente di Meritocrazia Italia, Walter Mauriello, ha ricevuto un importante riconoscimento per il suo impegno nella promozione di una cittadinanza attiva e di un progresso sostenibile. Durante la prima edizione dei Roma Smart City Awards, tenutasi all’hotel Building di Roma, Mauriello è stato premiato per il suo “contributo straordinario” nel settore dell’innovazione sostenibile e della partecipazione civica. L’evento, organizzato dalla Smart People FLM Communications con il patrocinio del Comune di Roma e in collaborazione con il Dipartimento Trasformazione Digitale, ha visto la partecipazione di una delegazione di Meritocrazia Italia.

L’organizzazione ha pubblicato 257 comunicati e 153 articoli di approfondimento, ha presentato decine di proposte di legge e ha attivato trasmissioni settimanali per dare voce a cittadini e istituzioni. Ha organizzato tavoli di confronto e attività di raccolta di istanze sul territorio, continuando a impegnarsi per il 2024 con una base di 40.000 iscritti e quasi 100 dirigenti. Meritocrazia Italia punta a realizzare un cambiamento culturale dal basso, sostenuto dal contributo dei cittadini, mirato a un futuro migliore per tutti e al di là del consenso elettorale.

Tra i momenti salienti dell’evento, una rappresentazione teatrale su Marie Curie ha sottolineato che l’innovazione proviene dal coraggio di chi sogna un futuro diverso. Così come la scienziata ha ispirato generazioni di innovatori, Meritocrazia Italia si propone come punto di riferimento per chi desidera costruire attivamente. L’organizzazione intende continuare a promuovere progetti e iniziative che trasformino il Paese, ponendo sempre la Persona al centro di ogni soluzione.

Mauriello ha espresso la sua gratitudine, affermando che il premio rappresenta il valore della cittadinanza attiva. Ha evidenziato l’importanza di andare oltre gli slogan, studiando e proponendo idee con costanza e passione. La sua convinzione è che si debba possedere una visione più ampia senza seguire le masse. Infine, Mauriello ha dedicato il premio a Meritocrazia Italia e a tutti i dirigenti per il loro costante impegno quotidiano.