Meritocrazia Italia, MI esce dal sindacato dei rappresentanti degli interessi parlamentari

Meritocrazia Italia annuncia la propria decisione di uscire da S.I.R.I.P. (Sindacato Rappresentanti Interessi Parlamentari), esprimendo profonda gratitudine per il percorso condiviso fino ad oggi. Questa scelta del Movimento, che detiene la qualifica di Rappresentante di interessi presso la Camera dei Deputati, è motivata dalla significativa crescita di MI, che si è affermato come la voce preponderante della cittadinanza attiva nel Paese. Tale evoluzione spinge verso un’autonomia operativa e verso la creazione di iniziative e di un’interlocuzione diretta con i vertici istituzionali, governativi, politici, accademici e di rappresentanza.

Meritocrazia Italia manifesta soddisfazione e riconoscenza per il lavoro svolto insieme a S.I.R.I.P., evidenziando l’importanza di un approccio costruttivo e dell’unione di sforzi a favore della comunità. Il Movimento è convinto che le relazioni con il Sindacato rimarranno solide e che, sebbene dovrà operare in modo indipendente, ci sarà sempre la possibilità di ricomporsi per azioni comuni, che richiedono la cooperazione di tutte le forze coinvolte. La nota conclude affermando che Meritocrazia Italia esiste e continuerà a esistere in queste battaglie, sottolineando un impegno costante verso il bene comune.