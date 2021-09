“Garantire una migliore inclusione finanziaria è passaggio essenziale per realizzare il progetto di transizione verso un benessere reale e sostenibile. E invece, allo stato, non si riscontra equità nella distribuzione delle opportunità di accesso al credito, specie per privati e imprese. Non sembra risolutiva l’attivazione di un servizio gratuito per tutti i cittadini che abbiano difficoltà di accesso alla moratoria di un mutuo o ad un finanziamento, da ultimo annunciata dalla Commissione di Inchiesta ministeriale e che consentirebbe di effettuare una segnalazione analizzata e controllata dalla Guardia di Finanza per valutare la sussistenza dei requisiti necessari”. Così in una nota Meritocrazia Italia.





