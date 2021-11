“Quando vi è lesione della sfera di riservatezza e della dignità personale dei singoli senza reale esigenza o intenzione informativa, non vi è esercizio ma abuso della libertà di stampa e del diritto di cronaca. Soltanto a titolo d’esempio, da ultimo (ma la pratica non è nuova) è dato apprendere dalle pagine di importanti testate giornalistiche il dettaglio di guadagni o scelte di spesa di alcuni parlamentati e ministri. Notizie utili solo ad alimentare il sospetto del malaffare, cavalcando il già diffuso sentimento di ingiustizia sociale, sollevare clamore mediatico, attrarre utenza attorno a giornali, siti e trasmissioni televisive, e favorire l’affermazione professionale e personale di alcuni. In nome di interessi patrimoniali a essere sacrificati sono diritti fondamentali”. Così in una nota Meritocrazia Italia.





Fonte