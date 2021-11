“Un anno di vanto nazionale. Un anno di successi. Dopo il trionfo italiano all’Eurovision Song Contest, dopo le medaglie conquistate alle Olimpiadi e alla Paralimpiadi di Tokyo2020, dopo la vittoria degli europei di calcio, di pallavolo maschile e femminile e di football americano, dopo il Premio Nobel per la Fisica, e i tantissimi altri traguardi segnati a livello internazionale, è la volta dei grandi Concorsi internazionali musicali”. Così Meritocrazia Italia in una nota dove rileva che “poco rumore ha fatto il recente riconoscimento del talento di Giuseppe Gibboni, che, a soli 20 anni, è risultato il migliore tra i 102 concorrenti in gara provenienti da tutto il mondo. Dopo 24 anni e per la terza volta nella storia l’Italia torna a distinguersi anche in questo campo. La notizia non ha colorato le prime pagine dei giornali. Nessuna eco mediatica. Nessuna cerimonia celebrativa dinanzi alle Istituzioni”.





Fonte