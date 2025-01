Meritocrazia Italia, “contro la crisi delle Ferrovie, soluzioni integrate e interconnessione”

La crisi del sistema ferroviario italiano ha raggiunto una gravità senza precedenti, con problemi costanti come ritardi, guasti e possibili sabotaggi, frutto di anni di politiche inefficaci e di una rete infrastrutturale debole. Walter Mauriello, presidente di Meritocrazia Italia, chiede al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, di attuare investimenti mirati, una gestione più efficiente e una visione a lungo termine che superi l’approccio emergenziale. Secondo Mauriello, ridurre i problemi a un complotto politico distrae dalle vere sfide del settore ferroviario.

Il piano proposto si basa su tre direttrici operative: la manutenzione predittiva e la gestione digitale della rete, che utilizzano sensori IoT e intelligenza artificiale per prevenire problemi e ridurre costi; l’interoperabilità e intermodalità, con un Piano Nazionale che imponga alle Regioni di sincronizzare gli orari ferroviari con quelli dei mezzi locali; e una riforma della governance ferroviaria, ora frammentata e poco coordinata. Currently, Rete Ferroviaria Italiana gestisce le infrastrutture, Trenitalia i servizi e le Regioni i contratti per i treni regionali, creando confusione. Si propone un modello di gestione integrata con una cabina di regia nazionale per coordinarne gli investimenti e gli orari.

Negli ultimi cinque giorni, 396 treni hanno subito interruzioni, specialmente nelle fasce orarie critiche. I guasti si sono verificati in snodi fondamentali come l’Alta Velocità tra Roma e Firenze, il nodo di Milano, la stazione Termini e la Roma-Napoli. Nonostante ogni anno vengano investiti circa 6 miliardi di euro nel settore ferroviario e 7 miliardi in spesa corrente, la quota di trasporto passeggeri su ferro in Italia è solo del 7%, la più bassa in Europa. Mentre l’alta velocità funziona con ritardi limitati, il trasporto regionale e intercity è in difficoltà, caratterizzato da carenze di manutenzione e orari insostenibili per il personale.

Mauriello sottolinea che il recente proposta di ridurre le corse per “alleggerire la pressione sulla rete” non è la soluzione: in un Paese con alta densità abitativa e crescente domanda di trasporto, è necessaria una rete più efficiente e un aumento dei servizi, non una loro riduzione.