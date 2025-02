Meritocrazia Italia, conclusa a Firenze la direzione nazionale

Straordinario successo per la Direzione nazionale di Meritocrazia Italia a Firenze, dove migliaia di persone hanno partecipato alla tavola rotonda “La Geo-Cultura: la politica oltre il confine”, in diretta streaming. L’incontro ha rappresentato un importante momento di discussione e di libertà di partecipazione democratica, moderato da Daniele Rotondo. Tra i saluti iniziali, quelli di Alessandro Serrao, coordinatore nazionale, e di rappresentanti istituzionali, come Andrea Nardin, Presidente della Provincia di Vicenza.

Sono intervenuti relatori significativi, inclusi Cesare Parodi, presidente dell’Anm, che ha sottolineato l’importanza del dialogo per prevenire conflitti, e Luigi Di Maio, rappresentante speciale Ue, che ha richiamato l’unità nazionale. Alfonso Bonafede ha discusso della necessità di politiche innovative in ambito energetico e climatico. Il professor Maurizio Dallocchio ha evidenziato la concentrazione di potere economico e il ruolo cruciale dell’intelligenza artificiale in Europa.

Alessandro Battilocchio ha sollecitato un recupero dello spirito comune europeo, mentre Andrea Quartini ha parlato di un rinnovamento della politica in termini di welfare e pace. Matteo Biffoni ha sostenuto la necessità di rifondare il Paese attraverso la fiducia reciproca.

Alessia Fachechi ha messo in guardia dai rischi delle nuove barriere economiche, Paolo Patrizio ha enfatizzato la centralità della geo cultura nel dibattito pubblico, e Giulia Lupo ha richiesto un’Europa più attiva in diplomazia. Walter Mauriello ha concluso l’evento, evidenziando l’importanza di costruire un futuro politicamente serio e rispettoso delle regole, lanciando un messaggio chiaro al Governo sulle priorità del Paese.