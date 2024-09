Meritocrazia Italia aderisce al Sindacato dei rappresentanti degli interessi parlamentari

Il 26 settembre 2024, presso la Camera dei Deputati, si è svolta la cerimonia di presentazione ufficiale del Si.r.i.p. – Sindacato Rappresentanti Interessi Parlamentari. L’evento è stato riportato da Meritocrazia Italia, che ha aderito al nuovo sindacato. Walter Mauriello, Presidente Nazionale di Meritocrazia Italia e Vice Presidente del Collegio di Garanzia del Si.r.i.p., ha sottolineato l’importanza della collaborazione, affermando che “da soli non si va da nessuna parte” e che il sindacato rappresenta un’opportunità per far viaggiare le proposte attraverso il lavoro di squadra.

Maurriello ha evidenziato che viviamo in una fase di crescente solitudine sociale e che è fondamentale promuovere la collaborazione. Grazie a sindacati come il Si.r.i.p., è possibile cercare un cambiamento positivo, costruendo un “Stato diverso e migliore”. Ha sottolineato come i politici abbiano bisogno del supporto della società, avvertendo che se il 65% degli astenuti alle elezioni aumenterà, la disaffezione politica potrebbe raggiungere cifre elevate. Ha avvertito della crescente distanza della politica dal territorio, che rischia di isolare le istituzioni.

Maurriello ha inoltre affermato che i sindacati possono favorire una maggiore partecipazione civica e imprenditoriale nel cuore delle istituzioni, illuminando le strade della politica con proposte concrete e serie. Ha espresso ottimismo sul fatto che il nuovo sindacato contribuirà a rappresentare efficacemente il 70% dei cittadini che non si sentono più rappresentati.

Meritocrazia Italia considera cruciale il dialogo e la collaborazione continua tra i Rappresentanti di Interessi, per formare una voce unita e influente nei confronti delle istituzioni e della Pubblica Amministrazione. Durante l’evento è stata evidenziata la forte partecipazione di Meritocrazia, simbolo dell’impegno per la trasparenza nei rapporti tra cittadini e istituzioni, mirato a un confronto costruttivo e proficuo per il bene collettivo. L’associazione ha infine ringraziato il Presidente Achille Ducoli e la dirigenza del Si.r.i.p. per il loro supporto e per aver riconosciuto l’importanza di Meritocrazia Italia, nominando Mauriello Vice Presidente del Collegio di Garanzia del Sindacato.