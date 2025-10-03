Merito e Bisogno: la politica di Martelli in Toscana

Francesco Carbini e Claudio Martelli si fanno portavoce di un messaggio politico significativo. Martelli esprime il suo sostegno a Eugenio Giani come presidente e a Carbini per il consiglio regionale, sottolineando le qualità di amministratore e politico di Carbini.

Martelli ricorda il suo apprezzamento per il messaggio da lui pronunciato alla conferenza di Rimini, che ha avuto un impatto duraturo. Il discorso, centrato sull’alleanza tra Merito e Bisogno, è stato fondamentale nel dibattito politico italiano. Martelli invita a leggere il suo ultimo saggio, che riprende queste idee, suggerendo che la politica debba premiare il talento e l’impegno, senza dimenticare chi è in difficoltà.

La situazione attuale, secondo Martelli, presenta un ascensore sociale bloccato, con una qualità della vita in calo e una crescente disparità. È essenziale che il percorso di una persona non sia influenzato solo dalla sua origine. La lista “Casa Riformista” si propone di valorizzare il Merito, garantendo accesso a istruzione e lavoro di qualità per tutti, e di sostenere il Bisogno, creando un welfare regionale che offra supporto e sicurezza ai cittadini.

Martelli conclude affermando che la politica deve riassumere il controllo sull’economia, ponendo al centro la dignità della persona umana come principio fondamentale.