Merita il grido di ‘Santo Subito’, non i silenzi assordanti di Musk e Netanyahu

Papa Francesco è descritto come “unica nota di speranza in un mondo sempre più travolto da guerra, ingiustizia e squallore politico”, meritando il grido di “Papa da fare Santo subito”. Giancarlo Infante, della segreteria di Insieme, il partito politico di ispirazione cristiana, critica i silenzi del presidente israeliano Netanyahu e di Elon Musk, quest’ultimo già a conoscenza della distanza tra le loro posizioni e quelle di Francesco. Infante sottolinea che a San Pietro ci sarà un numero considerevole di persone che hanno contestato il Papa, ignorando il suo insegnamento.

Tra i detrattori, cita Javier Milei e Donald Trump, che si era limitato a esprimere un semplice “riposi in pace” e poi ha cercato di strumentalizzare l’evento del funerale di Francesco. Inoltre, evidenzia come la stampa italiana stia cercando di concentrare l’attenzione su rapporti diplomatici, come quello con Meloni, mentre i funerali rischiano di diventare un palcoscenico per incontri politici, con la presenza di Zelensky e von der Leyen, interessati a trattative con Trump.

Tuttavia, Infante esprime un messaggio di speranza, sottolineando la reazione della gente comune, che ha trasformato la passeggiata a Roma in un pellegrinaggio verso San Pietro. Questo popolo è indifferente alla banalizzazione di Francesco e riconosce l’importanza del suo messaggio. Infante conclude che la semplicità delle parole di Re Carlo III e dell’ex Primate Rowan Williams dovrebbero bastare a tratteggiare Francesco, lasciando il resto ai commentatori nazionali.