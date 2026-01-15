Mercosur: UE verso accordo

Sabato 17 gennaio, ad Asunción in Paraguay, saranno firmati gli accordi tra l’Unione europea e il Mercosur, alla presenza del Presidente Costa e della Presidente von der Leyen. Tale passo segue l’adozione da parte del Consiglio di due decisioni che autorizzano la firma dell’Accordo di partenariato UE-Mercosur e dell’Accordo commerciale interinale tra le due parti.

Questo accordo rappresenta un’importante pietra miliare nelle relazioni dell’UE con i partner del Mercosur, ovvero Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, e riflette l’impegno dell’Unione europea a costruire partenariati in tutto il mondo per diversificare gli scambi commerciali e riaffermare un ordine multilaterale basato su regole.

Prima della cerimonia, il Presidente Costa e la Presidente von der Leyen visiteranno Rio de Janeiro per incontrare il Presidente brasiliano Lula. Tuttavia, il Parlamento europeo voterà mercoledì prossimo a Strasburgo se chiedere alla Corte di Giustizia dell’Unione europea un parere sull’accordo commerciale con il Mercosur, una mossa che potrebbe congelare la procedura di ratifica per mesi.

La presidente regionale di Coldiretti, Letizia Cesani, ha espresso preoccupazione per l’insufficienza del sistema di controllo europeo, citando le anomalie rilevate dalla Corte dei conti europea negli strumenti di controllo e nell’efficacia dei controlli stessi. Ciò potrebbe favorire l’importazione di prodotti stranieri a prezzi bassi provenienti da paesi con standard sanitari e produttivi diversi.

Il caso si consuma sullo sfondo della firma dell’accordo con i paesi del Mercosur, che ha portato una delegazione della Toscana a protestare davanti al Parlamento Europeo a Strasburgo. La presidente Cesani conclude che il Made in Italy non ha paura di nessuna concorrenza se si applicano controlli puntuali e rigorosi e si garantisce la trasparenza e l’etichetta di origine su tutti gli alimenti. Il principio di reciprocità deve essere un pilastro di tutti gli scambi commerciali.

Intanto, il governo francese ha annunciato nuove concessioni per gli agricoltori, mentre centinaia di trattori si sono radunati a Parigi in risposta alla crescente mobilitazione in vista del Salone dell’agricoltura.