Mercosur: l’Europa al bivio

L’Eurocamera ha approvato la richiesta di inviare il testo dell’accordo commerciale Ue-Mercosur alla Corte di giustizia dell’Unione europea per un parere legale. La decisione sospende la ratifica e riapre il confronto. Il sì alla richiesta del parere legale sull’intesa prevale per 10 voti.

La decisione arrivata dal Parlamento europeo riapre un capitolo che sembrava avviato verso la conclusione. Con una mozione approvata a larga maggioranza, l’Aula ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di valutare la compatibilità dell’accordo UE-Mercosur con i Trattati. un passaggio politicamente significativo, che rallenta il percorso verso la ratifica definitiva.

Il voto arriva in un momento in cui l’agricoltura europea vive una trasformazione profonda, segnata da nuove regole ambientali, costi crescenti e una competizione globale sempre più aggressiva. La vera domanda non è se aprire i mercati, ma come farlo, con quali garanzie e con quali strumenti per evitare che l’apertura diventi un problema per le aziende agricole italiane.

L’accordo UE-Mercosur nasce con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il ruolo dell’Europa nel commercio globale, ampliare l’accesso ai mercati sudamericani, tutelare le indicazioni geografiche e creare nuove opportunità per l’agroalimentare di qualità. Tuttavia, ridurre il confronto a uno scontro ideologico tra favorevoli e contrari significa ignorare il nodo centrale che chiede sostenibilità economica e ambientale del modello agricolo europeo nel nuovo contesto competitivo.

Le analisi disponibili indicano che l’impatto quantitativo dell’accordo su settori sensibili potrebbe essere complessivamente limitato. Non siamo di fronte a uno tsunami commerciale, né a un’invasione di prodotti sudamericani in grado di travolgere il mercato interno. Questi dati aiutano a ridimensionare letture catastrofiste, ma non devono diventare un alibi per ignorare gli effetti differenziati sui territori e sulle filiere più fragili.

L’agricoltura italiana è un caso emblematico, fondato su aziende medio-piccole, su un forte legame con il territorio e su standard elevatissimi in termini di qualità, sicurezza alimentare, ambiente e benessere animale. Il confronto con grandi imprese sudamericane, spesso organizzate su scala industriale e inserite in contesti normativi molto diversi, non è una competizione tra modelli equivalenti.

La vera riforma necessaria è la reciprocità. Se l’Unione Europea chiede ai propri agricoltori standard sempre più stringenti in materia ambientale, climatica e sociale, allora questi standard devono diventare parte integrante degli accordi commerciali. Non è più sostenibile un modello in cui gli agricoltori europei devono rispettare regole severe, mentre i prodotti importati possono entrare nel mercato europeo senza rispettare gli stessi criteri.