Mercoledì: Netflix conferma la stagione due citando Lady Gaga

“Nelle ultime settimane mi hanno dato la caccia, perseguitata e imitata milioni di volte su internet. E’ stata una vera tortura. Grazie“. Con queste parole – pronunciate da Mercoledì Addams in persona – Netflix ha annunciato l’arrivo di una seconda stagione prevista per il 2023. Un annuncio fatto per smentire quanto circolato online negli ultimi giorni, che vedeva PrimeVideo prendere in mano il progetto sulla famiglia Addams.

In una recente intervista i creatori, showrunner e produttori esecutivi Alfred Gough e Miles Millar hanno dichiarato:

“È stato incredibile creare uno show che ha connesso persone da tutto il mondo. Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì verso la seconda stagione. Non vediamo l’ora di tuffarci a capofitto in un’altra stagione ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì non abbia svuotato prima la piscina.”

La seconda stagione di Mercoledì era scontata, considerato il successo. La serie si colloca infatti al secondo posto nella classifica dei prodotti TV più popolari (in lingua inglese) con 1,237 miliardi di ore visualizzate nei primi 28 giorni; ha superato anche il miliardo di ore di visualizzazioni solo tre settimane dopo il debutto, unendosi a Stranger Things 4 e Squid Game come terzo titolo a raggiungere questo traguardo nei suoi primi 28 giorni.

Un successo di numeri e di viralità. Su TikTok l’hashtag #WednesdayAddams ha accumulato oltre 22 miliardi di visualizzazioni e l’ormai iconica scena del ballo è diventata virale sui social media di tutto il mondo. I contenuti generati dai fan che utilizzano Bloody Mary di Lady Gaga hanno portato a un aumento dello streaming di oltre il 1800% della canzone su Spotify rispetto al mese precedente l’uscita della serie. Anche nel promo, infatti, Lady Gaga viene citata usando il remix del suo celebre brano.

..e lei non è certo una sprovveduta, anzi, ha cavalcato il successo.

Lady Gaga ricrea il ballo di Mercoledì con Bloody Mary https://t.co/4Pv8q7Waem — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 9, 2022