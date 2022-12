Mercoledì, Jenna Ortega svela com’è nato il famoso ballo diventato virale su TikTok

Jenna Ortega questa settimana è stata ospite da Jimmy Fallon per rilasciare un’intervista in merito alla serie evento del momento, Mercoledì.

Ovviamente il conduttore non ha potuto non chiederle informazioni sull’ormai iconico balletto realizzato nella quarta puntata e diventato virale su TikTok con la musica di Lady Gaga. Come riportato da CiakGeneration:

“Tim Burton [regista della serie, ndr] si è informato sui progressi fatti da Jenna nella realizzazione della coreografia due giorni prima dell’inizio delle riprese della scena in questione. L’attrice ha confessato di aver mentito a Burton, non raccontando tutta la verità su come stessero procedendo le cose. “Non li avevo affatto studiati [quei passi, ndr]. Quella settimana stavo facendo violoncello e scherma. Non ho avuto tempo… Oh mio Dio, mi stavo prendendo a calci. Mi sono sentita una stupida“, ha raccontato”.

Il balletto lo ha imparato due giorni prima del ciak:

“Non sono una ballerina, non faccio nulla di tutto ciò. Non ho esperienza in quel campo e non ho dormito per due giorni. Ho guardato video di Siouxsie and the Banshees, Denis Lavant in Beau Travail. Ho trovato filmati d’archivio di ragazzi goth che ballavano nelle discoteche negli anni ’80. Lene Lovich. Nina Hagen. E poi, il giorno stesso, ho pensato: ‘Bene, vediamo cosa succede’“.

Secondo quanto raccontato da Jenna Ortega a Jimmy Fallon, lei era molto scettica in merito alla possibile “virilità” di quella scena, ma i piani alti di Netflix erano invece convinti del contrario. “Mi dicevano: ‘Oh, sai, Jenna, questo diventerà un successo su TikTok’. E io ho pensato: ‘Sì, sì, sì, ok, come vuoi’. Avevano ragione“. E avevano ragione sì, anche se nessuno di loro poteva certo aspettarsi che quella scena sarebbe diventata virale sulle note di Bloody Mary di Lady Gaga, che in Mercoledì non viene neanche minimamente accennata.