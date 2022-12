Mercoledì, dalla previsione di Jenna Ortega al divieto di sbattere le palpebre: tutte le curiosità

Archiviato Bridgerton, il caso di Jeffrey Dahmer, The Crown ed il ritorno di Elite, Netflix ora ha puntato tutto su Mercoledì e le aspettative non hanno deluso. La serie con protagonista la figlia della Famiglia Addams ha infatti spopolato.

‘Wednesday’ breaks the record for the most hours viewed in a single week for an English-language series on Netflix (341.23 million). It surpasses previous record holder ‘Stranger Things 4.’ pic.twitter.com/2q3BsdGLY4 — Pop Crave (@PopCrave) November 29, 2022

Sono molte le curiosità su Mercoledì a partire da quella più particolare, ovvero il divieto per l’attrice di sbattere le palpebre durante le sue scene. Alcuni fan dopo aver visto le puntate se ne sono accorti e a far chiarezza in merito a questa bizzarra scelta recitativa è stato proprio il profilo Twitter di Netflix.

“Dopo aver provato una scena in cui non ha sbattuto le palpebre, Tim Burton era così innamorato del risultato che ha detto a Jenna Ortega di non farlo più durante le riprese di Wednesday. Quindi non l’ha più fatto”.

Mi immagino Tim Burton tutto il tempo così:



Mercoledì, la “previsione” di Jenna Ortega

Le stramberie non sono però finite qua.

Jenna Ortega, prima di vestire i panni di Mercoledì, ha recitato in molte altre produzioni fra cui la serie Stuck In The Middle di Disney Channel (conosciuta in Italia col titolo di Harley In Mezzo). Proprio in questa produzione l’attrice ha vestito i panni della protagonista Harley Diaz e in una scena incriminata – come notato dal film editor Jon Negroni su Twitter, avrebbe profetizzato la sua futura trasformazione in Mercoledì. “Questo è quello che succede quando ci sono sette bambini e tu sei quella di mezzo. Se la mia famiglia fosse una settimana, io sarei mercoledì“.

Qualche anno dopo Tim Burton l’ha accontentata.