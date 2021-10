Il colosso farmaceutico americano Merck (In Italia Msd) ha dato licenza gratuita del molnupiravir, il suo farmaco contro Covid, di cui ha chiesto autorizzazione d’urgenza a Fda e che adesso è in esame all’Ema europeo, a una organizzazione no profit delle Nazioni Unite. L’accordo è ristretto ai paesi in via di sviluppo ed esclude molti paesi a medio reddito, comprese Cina e Russia e molti paesi dell’America Latina.

Ottima notizia: @msdsalute offrirà il suo antivirale gratuitamente ai paesi più poveri. @moderna_tx e @pfizer, voi cosa avete intenzione di fare per il vostro vaccino? Se ne esce solo tutti insieme. https://t.co/ljfPcTq7CO — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 27, 2021

L’accordo con Medicines Patent Pool consentirà che il farmaco possa essere prodotto e venduto a basso prezzo in 105 Paesi, soprattutto Asia e Africa, dove i vaccini contro Covid ancora non arrivano in quantità sufficienti. I paesi ad alto reddito avevano accelerato la negoziazione per l’acquisto del farmaco, di fatto legando ai propri bisogni la linea produttiva e facendo nascere il timore che i paesi poveri potessero essere tagliati fuori.

L’accordo tra Merck e Medicines Patent Pool è stato accolto con grande soddisfazione da chi lotta per un accesso equo a farmaci e cure, ed è stato definito inusuale per una grande azienda farmaceutica occidentale. Merck ha già autorizzato infatti otto grandi produttori farmaceutici indiani per produrre un generico di molnupiravir, in attesa dell’autorizzazione degli enti regolatori.

Il farmaco generico avrà un costo di circa 20 dollari per trattamento di 5 giorni nei paesi in via di sviluppo, mentre negli Stati Uniti il governo ha già accettato di pagare un primo acquisto a 712 dollari a ciclo.

Il farmaco ha dimostrato di dimezzare il tasso di ospedalizzazione e morte nei pazienti ad alto rischio Covid che lo assumono in tempi brevi dopo l’infezione, secondo un grande studio condotto dall’azienda.