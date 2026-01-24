Merchandising italiano

In occasione dell’anteprima italiana del film “Marty Supreme”, il pubblico ha ricevuto in omaggio una serie di gadget, tra cui una borsa arancione, un cappello e tre poster alternativi. Tuttavia, già a mezzanotte, alcuni di questi gadget erano stati messi in vendita su piattaforme di compravendita online come Vinted.

Un fenomeno simile si è verificato con le tute dei tedofori, consegnate gratuitamente ai portatori della torcia olimpica, che sono state rivendute su eBay a prezzi elevati, nonostante la vendita sia illegale. Anche durante le Olimpiadi di Tokyo e Parigi, il merchandising degli atleti e degli addetti ai lavori è stato rivenduto su piattaforme di reselling.

Altri esempi di questo fenomeno includono la tuta da 600 euro indossata da Chiara Ferragni, che è andata sold-out sul sito di Laneus, e la maglia Loewe di Zendaya, che è stata rivenduta a prezzi elevati. La giacca da training indossata da Kylie Jenner durante una partita degli Yankees è un altro esempio di “celebrity marketing”, venduta a 250 dollari e rivenduta a cinque volte il prezzo originario sulle app di compravendita. Questi articoli sono molto richiesti, ma pochi possono permetterseli, il che aumenta il loro fascino.