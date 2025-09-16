Sei una persona dinamica? Hai buone doti analitiche e organizzative? Continua a leggere, abbiamo l’offerta di lavoro giusta per te!

Randstad Italia, divisione Delivery Center Key Client, seleziona per un’azienda leader nella vendita al dettaglio di calzature e pelletteria, un MERCHANDISE ANALYST JUNIOR.

Si offre:

Contratto diretto in azienda a tempo determinato

RAL indicativa tra €23.000 – €25.000

Orario di lavoro: full time 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì

Luogo di lavoro: Legnaro (PD)

Di cosa ti occuperai?

Definizione del piano di distribuzione della merce per negozio

Collaborazione con gli uffici Acquisti, Vendite e Logistica

Definizione del piano di riassortimento settimanale in base alle performance di vendita

Monitoraggio costante dei livelli di stock e trasferimenti tra punti vendita

Analisi settimanali delle performance e redazione di report

Simulazioni per valutare l’impatto delle strategie promozionali

Quali requisiti cerchiamo?

Passione per il settore retail & fashion e per l’analisi dei dati

Laurea in discipline statistiche, economiche o Ingegneria Gestionale

Capacità di analisi di banche dati e interpretazione di dati complessi

Buona conoscenza della lingua inglese e di Access

Ottima conoscenza di Excel

Buone doti analitiche e organizzative

Attitudine al lavoro di squadra

Motivazione, entusiasmo ed energia nel ruolo

Non lasciarti scappare questa occasione! Candidati subito!