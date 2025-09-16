Randstad Italia, divisione Delivery Center Key Client, seleziona per un’azienda leader nella vendita al dettaglio di calzature e pelletteria, un MERCHANDISE ANALYST JUNIOR.
Si offre:
- Contratto diretto in azienda a tempo determinato
- RAL indicativa tra €23.000 – €25.000
- Orario di lavoro: full time 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì
- Luogo di lavoro: Legnaro (PD)
Di cosa ti occuperai?
- Definizione del piano di distribuzione della merce per negozio
- Collaborazione con gli uffici Acquisti, Vendite e Logistica
- Definizione del piano di riassortimento settimanale in base alle performance di vendita
- Monitoraggio costante dei livelli di stock e trasferimenti tra punti vendita
- Analisi settimanali delle performance e redazione di report
- Simulazioni per valutare l’impatto delle strategie promozionali
Quali requisiti cerchiamo?
- Passione per il settore retail & fashion e per l’analisi dei dati
- Laurea in discipline statistiche, economiche o Ingegneria Gestionale
- Capacità di analisi di banche dati e interpretazione di dati complessi
- Buona conoscenza della lingua inglese e di Access
- Ottima conoscenza di Excel
- Buone doti analitiche e organizzative
- Attitudine al lavoro di squadra
- Motivazione, entusiasmo ed energia nel ruolo
