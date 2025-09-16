21.3 C
Roma
martedì – 16 Settembre 2025
Lavoro

Merchandise Analyst Junior

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Sei una persona dinamica? Hai buone doti analitiche e organizzative? Continua a leggere, abbiamo l’offerta di lavoro giusta per te!

Randstad Italia, divisione Delivery Center Key Client, seleziona per un’azienda leader nella vendita al dettaglio di calzature e pelletteria, un MERCHANDISE ANALYST JUNIOR.

Si offre:

  • Contratto diretto in azienda a tempo determinato
  • RAL indicativa tra €23.000 – €25.000
  • Orario di lavoro: full time 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì
  • Luogo di lavoro: Legnaro (PD)

Di cosa ti occuperai?

  • Definizione del piano di distribuzione della merce per negozio
  • Collaborazione con gli uffici Acquisti, Vendite e Logistica
  • Definizione del piano di riassortimento settimanale in base alle performance di vendita
  • Monitoraggio costante dei livelli di stock e trasferimenti tra punti vendita
  • Analisi settimanali delle performance e redazione di report
  • Simulazioni per valutare l’impatto delle strategie promozionali

Quali requisiti cerchiamo?

  • Passione per il settore retail & fashion e per l’analisi dei dati
  • Laurea in discipline statistiche, economiche o Ingegneria Gestionale
  • Capacità di analisi di banche dati e interpretazione di dati complessi
  • Buona conoscenza della lingua inglese e di Access
  • Ottima conoscenza di Excel
  • Buone doti analitiche e organizzative
  • Attitudine al lavoro di squadra
  • Motivazione, entusiasmo ed energia nel ruolo

Non lasciarti scappare questa occasione! Candidati subito!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Installation Engineer

Tecnico per installazione macchine laser, con diploma in meccanica. Beneficio: contribuire a progetti innovativi in un team internazionale.

Merchandise Analyst Junior

Ruolo: Merchandise Analyst Junior. Requisito chiave: Laurea in discipline statistiche o economiche. Beneficio: Contratto diretto con RAL €23.000-€25.000.

Quality Engineer Electronics

Quality Engineer Electronics: collabora con i team per garantire standard elevati. Requisito chiave: laurea in ingegneria elettronica. Beneficio: ambiente stimolante e opportunità di crescita.

Buyer

Buyer per gestire strategie di acquisto in un contesto tecnico. Requisito: esperienza di 3-4 anni in aziende di medie/grandi dimensioni. Beneficio: miglioramento dell'efficienza e ottimizzazione dei costi.

Customer service and Office Coordinator

Ruolo: Coordinare il servizio clienti per garantire soddisfazione. Requisito: Esperienza pregressa nel settore. Beneficio: Miglioramento dell'efficienza operativa.

Articolo precedente
“Netanyahu e Rubio: Legittimità dell’Attacco in Qatar e Gaza”
Articolo successivo
Cantabrianza: Aurora Campostrini trionfa tra le voci emergenti
ARTICOLI CORRELATI
Lavoro

Installation Engineer

Lavoro

Quality Engineer Electronics

Lavoro

Buyer

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.