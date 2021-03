Che lo vogliate o no, Mediaset fra sei mesi tornerà col Grande Fratello Vip.

Parlare di cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip ora è decisamente prematuro, anche se i nomi trapelati sono moltissimi. Ultimo – ma solo in ordine cronologico – quello di Mercedesz Henger, ex naufraga de L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi, nonché influencer e opinionista tv.

Mercedesz portebbe nella casa del GF tutto il dramma del suo padre biologico (che abbiamo scoperto di recente non essere Riccardo Schicchi), del rapporto amore-odio con sua madre Eva Henger (con cui non parla più) ed ovviamente gli alti ed i bassi del suo rapporto con Lucas Peracchi con cui sta a settimane alterne.

Insomma, gli Henger potrebbero essere i nuovi Ruta.

“Io rifarei l’Isola, partirei anche adesso se me la proponessero. Fino all’anno scorso avrei detto che non mi sarebbe piaciuto molto fare il GF più che altro perché avevo paura, mentre l’Isola è molto fisica, il GF è molto mentale. Ma , avendo visto questa edizione ed essendomi appassionata più del solito, ci ho ripensato e ho detto ‘sai che c’è? E’ una bella esperienza anche questa’, secondo me mi stupirebbe come mi ha stupito l’esperienza de L’Isola”.