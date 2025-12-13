Mercedesz Henger parla di infezione durante gravidanza a Verissimo

Mercedesz Henger è stata ospite a Verissimo, accompagnata dalla mamma Eva Henger, dove ha condiviso le emozioni vissute durante la gravidanza. La 34enne aspetta una bambina, Aurora, frutto dell’amore con il fidanzato Alessio Salata. Recentemente, Mercedesz è stata costretta a recarsi in ospedale a causa di dolori intensi, dove è stata diagnosticata un’infezione all’appendice.

Mercedesz ha raccontato di aver scoperto l’infezione e di averla combattuta con gli antibiotici, aggiungendo che dovrà seguire una dieta fino a febbraio. La madre, Eva, ha ricordato di aver consigliato alla figlia di recarsi al pronto soccorso quando ha iniziato a sentire dei dolori, nonostante la ragazza fosse inizialmente restia.

Mercedesz ha anche espresso le proprie paure sul prossimo parto, temendo di non essere in grado di prendersi cura della bambina, ma la conduttrice Silvia Toffanin l’ha rassicurata dicendo che “verrà tutto naturale”.

Nello studio di Verissimo, è stato anche ricordato che in passato Mercedesz e la madre Eva hanno avuto attriti pesanti, tanto da smettere di parlarsi, ma adesso hanno superato le ruggini e sono pronte all’arrivo della piccola Aurora. Mercedesz ha concluso con un largo sorriso, affermando che lei e la madre sono “ancora più forti adesso”.