Un mese fa Lucas Peracchi su Instagram ha dichiarato di essere single, poi però le cose sono cambiate e l’ex tronista è tornato insieme a Mercedesz Henger. Ieri sera però la figlia di Eva ha rivelato che la storia con l’ex tronista è finita definitivamente. I follower dell’ex naufraga le hanno chiesto le motivazioni di questa rottura e lei ha spiegato che sono gli stessi che ha elencato a maggio a Pomeriggio 5.

“Io e Lucas non stiamo più insieme. Ve lo confermo perché avevo detto che quando la situazione sarebbe stata più chiara lo avrei fatto. Per quanto riguarda le motivazioni non sono cambiate da quelle che avevo raccontato da Barbara D’Urso. E’ stata un’avventura bellissima, ma purtroppo si è conclusa”.

Ma siamo davvero sicuri che sia finita qui?

Qui continuano a piovere NOTIZIE CHOC ☔☔☔ Lucas Peracchi, fidanzato di Mercedesz Henger, ricambiava l’interesse di Selvaggia Roma? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/muPLGTTHCR — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 24, 2020

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi ci mostrano come fare esercizio in casa con degli “attrezzi casalinghi” #Pomeriggio5 pic.twitter.com/V7457qQSuf — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 6, 2020

Mercedesz Henger, le motivazioni dell’addio.

L’11 maggio la Henger ha spiegato i motivi che hanno portato alle discussioni e alla rottura con Lucas Peracchi.

“Quando Lucas ha detto che non stava con me, la situazione era quella. Io non avrei messo quella storia così subito perché ci conosco. Il fatto è che ultimamente litighiamo spesso. Credo c’entri qualcosa anche questa quarantena. Non è facile per le coppie, soprattutto se siamo due teste calde. Ci siamo presi una pausa. Io sono andata a stare da mio zio e in quel momento era vero che non stavamo insieme. Siamo stati più di una settimana lontani. Adesso vediamo, non saprei darvi una risposta completamente certa sulla nostra storia”.