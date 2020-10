Nonostante i chiarimenti a Live Non è la d’Urso pare che i rapporti tra Eva Henger e la coppia formata da Mercedesz Henger e Lucas Peracchi continuino ad essere molto tesi. L’attrice dalle pagine del settimanale Nuovo ha dichiarato che il nuovo fisico della figlia non le piace troppo e che la preferiva prima (giusto per gettare benzina sul fuoco).

“Mi dispiace che si sia trasformata così, io la trovavo molto più bella prima. La sua nuova immagine non coincide col mio gusto, preferisco una maggiore femminilità. Se però lei si piace così, io sono contenta per lei. Conoscendola e sapendo che è un ragazza abbastanza fragile, spero solo che non l’abbia fatto per piacere a qualcun altro. I rapporti tra me e mia figlia Mercedesz Henger non sono certo migliorati, però non ho più voglia di polemizzare con lei. Oggi tra noi non c’è più alcun tipo di rapporto, ma per me va bene così. È arrivato il momento di dire basta, ritengo che ci sia un limite a tutto”.

La ragazza ha risposto con una serie di storie in cui fa delle rivelazioni davvero dure sulla madre.

“Non la sento da mesi e mi sta bene così. Mi spiace dirlo ma io sono molto più serena. Non la sento da mesi e lei continua a punzecchiarmi a distanza. Mi possono giudicare tutti, ma io non penso di aver esagerato con la palestra e di essere un uomo. Anzi, io vorrei essere ancora di più. Poi io mi amo così, a me piace il mio fisico. Detto da una madre come lei… una mamma che, quando ero più in carne, mi assillava col fatto che fossi una cicciona. Quando avevo l’acne mi diceva che facevo schifo e mi ha fatto anche piangere. Le poche volte che mi faceva un complimento dubitavo della genuinità del complimento perché mi faceva solo insulti. Si domandasse come mai sono fragile e la smettesse di criticarmi. Le uniche note negative adesso sono le sue frasi contro di me. Io vado avanti per la mia strada e spero che lei la finisca e faccia lo stesso”.

Se nemmeno l’ascensore choc di Live ha funzionato, credo che per adesso non ci sia altro da fare per sistemare i rapporti tra queste due donne. In ogni caso Mercedesz è in ottima compagnia…

Eva contro il fidanzato di Mercedes Henger, le dichiarazioni fatte a Casa Chi.

“Non è cambiato nulla, quella persona non vuole che Mercedesz si riavvicini a me. Diciamo che non pensavo che mia figlia potesse innamorarsi di un uomo che divide madre e figlia. Un GF Vip con lei? A lei piacerebbe tanto partecipare. A me è bastata l’esperienza all’Isola dei Famosi. Nella Casa litigherei dal primo giorno con tutti”.

Lucas Peracchi si prepara ad un incontro nell’ascensore di LIVE: un faccia a faccia con Eva Henger… Ricordate che su https://t.co/jIqMg5kH6R potrete esprimere la vostra opinione su ospiti ed opinionisti attraverso il nostro LIVE SENTIMENT! @LiveNoneladUrso #noneladurso pic.twitter.com/Dc84PFXLGW — Mediaset Play (@MediasetPlay) October 28, 2019