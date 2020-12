Leonardo Tano e Mercedesz Henger qualche settimana fa hanno rilasciato una lunga intervista doppia a Federico Rocca per Vanity Fair che, nell’articolo, ha lasciato intendere che i due abbiano simpaticamente flirtato (sono entrambi fidanzatissimi da anni!) in maniera amicale parlando in ungherese, lingua che entrambi conoscono molto bene (dato che le rispettive mamme sono nate lì).

«Parliamo in ungherese, così lui non capisce niente!», ha esordito Leonardo dopo una risata che è solo la prima di una lunga serie. Una risata di timidezza, se non proprio di imbarazzo. Proposta di complicità accolta: Mercedesz gorgoglia qualcosa che proverò, senza successo, a interpretare anche con Google Translate. E già uno si sente, ulteriormente, tagliato fuori. «L’altro giorno ti ho stalkerizzato: sei veramente un bellissimo ragazzo. L’ho detto anche a Lucas, il mio fidanzato. Fai anche il modello, giusto?». Risata numero due e primo accenno di rossore in volto: «Grazie. Diciamo che ci ho provato, ma non mi piace molto. È noioso».

Leonardo e Mercedesz durante l’intervista hanno confessato di star vivendo da anni una relazione affettiva monogama ed appagante e quando il baby Siffredi ha detto che ad oggi non c’è nessuna ragazza, ad eccezione della sua fidanzata, con cui vorrebbe fare l’amore, la Henger ha esclamato ‘Oh, che patatino!‘.

Leonardo Tano e Mercedesz Henger: “Mai visto un film dei nostri genitori”

21 anni lui, 29 anni lei, in comune i due – oltre le origini ungheresi, la relazione monogama e l’esser considerati figli d’arte – hanno anche il fatto di non aver mai visto un film dei loro genitori.

“Mai vista mia madre. Una cosa e essere consapevoli di quello che fa, un’altra vederlo coi tuoi occhi. E poi so che a mia madre non farebbe piacere”; dello stesso parere anche lui: “Anche io non l’ho mai visto in azione. Ho visto le cover dei dvd che giravano per casa ma – non me l’ha mai detto – però ho capito che non vorrebbe lo vedessi”.

A quanto pare il famoso film di Tarzan visto insieme al fratello, Leonardo l’ha stoppato prima che arrivasse Jane…