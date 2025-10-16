Mercedes conferma Russell e Antonelli per la F1 futura

Toto Wolff ha recentemente chiarito i motivi del ritardo nell’annuncio ufficiale della formazione piloti di Mercedes per la stagione di Formula 1. Dopo settimane di speculazioni, è stata finalmente confermata la conferma di George Russell e Andrea Kimi Antonelli, che continueranno a guidare per il team anche con le nuove regole in arrivo.

Wolff ha spiegato che la priorità era trovare un accordo che soddisfacesse tutte le parti coinvolte. “Confermare la nostra formazione è stata sempre una questione di ‘quando’, non di ‘se’,” ha dichiarato. Ha aggiunto che la squadra ha voluto tempo per gestire le trattative e garantire la soddisfazione di tutti, permettendo così a Mercedes di concentrarsi sul futuro.

Il rinnovo di Russell e Antonelli segue una stagione positiva per entrambi. Russell ha ottenuto due vittorie e numerosi podi, mentre Antonelli ha destato impressione con la pole position nella Sprint di Miami e il suo primo podio a Montreal. Wolff ha definito la coppia come un “perfetto equilibrio tra esperienza e talento emergente”.

Questo rinnovo non è solo un atto di fiducia, ma rappresenta anche una strategia in preparazione della rivoluzione regolamentare del 2026. Nonostante le speculazioni su un possibile interesse nei confronti di Max Verstappen, Wolff ha optato per la continuità. La coppia Russell-Antonelli è vista come il futuro di Mercedes, un investimento in stabilità e ambizione condivisa.

L’obiettivo immediato del team è chiudere la stagione al secondo posto nel Campionato Costruttori, prima di affrontare la nuova era della Formula 1.