Mercedes 190 E personalizzata A$ap Rocky in Need For Speed Unbound

EA e Criterion hanno pubblicato un nuovo video di Need for Speed Unbound in cui l’artista, imprenditore, attore e fashion guru A$AP Rocky dà una prima occhiata alla sua auto personalizzata IRL di Need for Speed Unbound, la Mercedes 190 E. Nel videogioco Need for Speed Unbound, A$AP Rocky guida l’auto più recente di Lakeshore, ma i giocatori hanno la possibilità di rivendicarne la proprietà. Una volta incontrato A$AP Rocky nel gioco durante il suo Evento Takeover, una nuova modalità di guida di precisione rigiocabile che riunisce la community per conquistare parti della città, dovranno batterlo al suo stesso gioco per riportare la sua auto al loro nascondiglio e tornare in strada. A$AP Rocky e il suo team creativo di AWGE hanno collaborato con Criterion anche per la colonna sonora di Need for Speed Unbound, con la partecipazione di artisti mondiali all’avanguardia del mondo della musica elettronica e dell’hip-hop. Il gioco sarà disponibile per la prima volta in 4K a 60fps nella storia della serie, su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 2 dicembre 2022.