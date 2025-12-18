Mercato USA in rialzo

I principali indici di Wall Street chiudono in rialzo grazie a un rapporto sull’inflazione più contenuto che alimenta le aspettative di un taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve. Il rapporto sull’indice dei prezzi al consumo mostra che i prezzi al consumo aumentano meno del previsto.

Il Bureau of Labor Statistics del Dipartimento del Lavoro non pubblica le variazioni dell’IPC mese per mese dopo che lo shutdown del governo ha impedito la raccolta dei dati di ottobre.

Il rapporto costruttivo sull’IPC inizia ad allentare ulteriormente la pressione sui responsabili politici, che potrebbero essere più tranquilli nel tagliare i tassi.

I tre principali indici rimbalzano dai minimi di tre settimane. Anche l’indice Russell 2000, che segue le piccole imprese sensibili ai tassi, avanza.

Un rapporto sulle richieste di disoccupazione mostra che le nuove domande scendono la scorsa settimana, invertendo l’aumento della settimana precedente e suggerendo che le condizioni del mercato del lavoro restano stabili.

Gli operatori vedono ora il 58% di possibilità di una politica dovish da parte della Fed.

Lo S&P 500 guadagna 52,48 punti, o lo 0,78%, per terminare a 6.773,91 punti, mentre il Nasdaq Composite guadagna 311,60 punti, o l’1,37%, per arrivare a 23.004,92.

Il Dow Jones Industrial Average sale di 69,36 punti, o dello 0,14%, a 47.955,33 punti.

I titoli dei beni di consumo discrezionali guadagnano grazie all’aumento di Lululemon su un rapporto secondo il quale l’investitore attivista Elliott ha acquisito una partecipazione di oltre 1 miliardo di dollari nell’azienda di abbigliamento sportivo.

Tra i titoli tecnologici, Micron Technology balza dopo che la società prevede un utile trimestrale quasi doppio rispetto alle attese degli analisti, grazie alla forte domanda legata all’intelligenza artificiale.

Anche altre aziende produttrici di memorie, tra cui SanDisk e Western Digital, salgono, mentre il Philadelphia SE Semiconductor Index sale.

Le ingenti spese sostenute dalle aziende per lo sviluppo della tecnologia AI e l’incertezza sul modo in cui intendono monetizzarla condizionano l’assunzione di rischi in questo trimestre.

Oracle sale, riprendendosi dalla caduta di mercoledì, quando i piani di finanziamento per un data center Stargate scatenano un ampio selloff azionario.

Trump Media & Technology sale dopo che la società e l’azienda di energia da fusione TAE Technologies dicono di aver accettato di unirsi in un accordo interamente per azioni valutato in oltre 6 miliardi di dollari.