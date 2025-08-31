Mercato Sportivo Italia: trattative e acquisti aggiornati

Il mercato dei trasferimenti sta entrando nel vivo e ci sono importanti aggiornamenti sulle squadre di Serie A. Iniziamo con il Napoli, dove sono iniziate le visite mediche per Hojlund, il quale potrebbe firmare a breve. L’operazione prevede un prestito oneroso di 6 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 44 milioni e una clausola di oltre 80 milioni.

In casa Milan, si stanno seguendo diverse piste per rinforzare la difesa. Dopo il mancato interessamento di Akanji, le alternative sono Joe Gomez e Juan Foyth. Inoltre, il club rossonero sta cercando di riportare Adrien Rabiot, valutando i costi complessivi dell’operazione.

Per quanto riguarda la Roma, il club sta intensificando i contatti per Benjamin Dominguez, punta del Bologna. Al momento, non sembra avviato alcuno scambio tra Dovbyk e Gimenez, come sottolineato dal direttore sportivo Massara.

Dallo scambio di Jimenez al Bournemouth, con un prestito ora ufficiale e una base di 1,5 milioni, si è parlato anche di Musah, con la chiusura del trasferimento dal Milan all’Atalanta prevista per oggi. Infine, il Pisa ha confermato l’arrivo di Lorran, mentre l’ad Corrado si è mostrato ottimista su una possibile trattativa per Albiol.

La Serie A si prepara quindi a un finale di mercato ricco di colpi di scena.