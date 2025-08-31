24.3 C
Roma
domenica – 31 Agosto 2025
Sport

Mercato Sportivo Italia: trattative e acquisti aggiornati

Da StraNotizie
Mercato Sportivo Italia: trattative e acquisti aggiornati

Il mercato dei trasferimenti sta entrando nel vivo e ci sono importanti aggiornamenti sulle squadre di Serie A. Iniziamo con il Napoli, dove sono iniziate le visite mediche per Hojlund, il quale potrebbe firmare a breve. L’operazione prevede un prestito oneroso di 6 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 44 milioni e una clausola di oltre 80 milioni.

In casa Milan, si stanno seguendo diverse piste per rinforzare la difesa. Dopo il mancato interessamento di Akanji, le alternative sono Joe Gomez e Juan Foyth. Inoltre, il club rossonero sta cercando di riportare Adrien Rabiot, valutando i costi complessivi dell’operazione.

Per quanto riguarda la Roma, il club sta intensificando i contatti per Benjamin Dominguez, punta del Bologna. Al momento, non sembra avviato alcuno scambio tra Dovbyk e Gimenez, come sottolineato dal direttore sportivo Massara.

Dallo scambio di Jimenez al Bournemouth, con un prestito ora ufficiale e una base di 1,5 milioni, si è parlato anche di Musah, con la chiusura del trasferimento dal Milan all’Atalanta prevista per oggi. Infine, il Pisa ha confermato l’arrivo di Lorran, mentre l’ad Corrado si è mostrato ottimista su una possibile trattativa per Albiol.

La Serie A si prepara quindi a un finale di mercato ricco di colpi di scena.

Articolo precedente
Bergamo e salute mentale: un caso controverso da discutere
Articolo successivo
Naspi e reintegro: diritto alla disoccupazione in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.