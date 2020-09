La Lazio sogna Draxler e Lingard

– Un gol strepitoso e un assist. Jens Petter Hauge si è presentato così a San Siro giovedì sera in occasione del preliminare di Europa League contro il Milan meritandosi anche i complimenti di uno sponsor d’eccezione: Erling Haaland (“Avete visto che gol ha fatto?”). E il diavolo ha deciso di non perdere ulteriore tempo. Già nel mirino degli osservatori rossoneri, il giocatore potrebbe tornare a San Siro a prezzi contenuti, forte anche della volontà del 20enne scandinavo che a fine gara aveva dichiarato: “Mi piacerebbe giocare qui”. Maldini e Massara hanno già avviato i contatti anche se la priorità dei due al momento è un centrale difensivo. In cima alla lista dei desideri c’è Milenkovic, ma la Fiorentina vuole 40 milioni di euro contro i 20 offerti, il secondo nome è quello di Nastasic, serbo di esperienza, più vicino dopo l’apertura dello Schalke alla formula del prestito. Nelle ultime ore si sta valutando Kabak, nel mirino anche dell’Inter.

La Lazio, dopo un mercato fin qui anonimo che ha trovato il dissenso soprattutto del tecnico Inzaghi, cerca il colpo. Si intensificano i rapporti col Paris Saint Germain per portare in Italia Draxler, anche se l’alto ingaggio del giocatore sta di fatto frenando Lotito. Si continua a trattare a oltranza anche lo svincolato Callejon, mentre restano vive le ipotesi Lingard del Manchester United ed El Shaarawy col Faraone accostato qualche giorno fa anche al Milan.

Koulibaly resterà in azzurro

Kalidou Koulibaly sembra destinato restare al Napoli. Il Manchester City, dopo le richieste di Aurelio De Laurentiis, si è lentamente defilato trovando in Rube Dias una valida alternativa. Il Psg, invece, è ancora alla ricerca di un sostituto a Thiago Silva dopo l’addio del brasiliano, ma i francesi non sono disposti a spendere 70 milioni per il centrale azzurro. Ci sarebbe anche il Liverpool, ma anche i Reds, dopo un mercato da oltre 100 milioni, hanno già fatto sapere che non spenderebbero quella cifra per il franco-senegalese.

Le altre trattative

Luca Pellegrini è un giocatore del Genoa. La Juventus ha ufficializzato il prestito fino al 30 giugno 2021. Il Grifone ha poi completato anche il tesseramento a titolo definitivo dall’Arezzo il 21enne attaccante napoletano Giuseppe Caso. Contestualmente il club ligure ha ceduto ai danesi del Copenaghen, con formula definitiva, il 30enne esterno Peter Ankersen. Parma, Genoa, Sampdoria e Spezia su Nicolussi Caviglia, 20enne centrocampista della Juventus, con i ducali favoriti nell’operazione. Si parla di prestito con diritto di riscatto. La formazione emiliana ha, invece, ufficializzato il prestito con obbligo di riscatto, del 21enne difensore argentino Lautaro Rodrigo Valenti, proveniente dall’Atletico Lanus. L’argentino ha firmato con il club crociato un contratto fino al 30 giugno 2025. Crotone a lavoro per portare in Calabria Filippo Falco che ha ben figurato lo scorso anno col Lecce e Luperto del Napoli, fuori dal progetto di Gattuso.