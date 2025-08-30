Mercato musicale italiano: crescita tra digitale e vinile

Il mercato discografico italiano sta vivendo un periodo di crescita. Nel primo semestre del 2025, si registra un incremento del 9,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, consolidando l’Italia come il terzo mercato discografico dell’Unione Europea, dopo Germania e Francia.

Il digitale è il principale motore di questa crescita, con ricavi che superano i 168 milioni di euro. All’interno di questo settore, lo streaming continua a dominare, mostrando un aumento del 9,9%, sostenuto dagli abbonamenti premium, in crescita del 12,7%. Anche lo streaming video e quello con pubblicità si mantengono stabili, mentre il download continua a diminuire.

Un aspetto inaspettato è la crescita del mercato fisico, che vede un incremento del 13%, grazie soprattutto al vinile, che cresce del 17%. Anche il CD, considerato in declino, registra un modesto aumento del 4,6%. Questo riflette l’apprezzamento del pubblico italiano per la musica “tangibile”.

D’altro canto, il settore delle sincronizzazioni, che comprende l’uso della musica in film e pubblicità, ha subito una flessione del 4,5%. Questo dato ridimensiona la crescita complessiva del mercato, che, senza questo calo, avrebbe raggiunto un +10,2%. Il presidente della Fimi, Enzo Mazza, evidenzia comunque risultati positivi rispetto ad altri mercati europei.

Inoltre, il repertorio locale sta guadagnando terreno, con il 90% delle Top Ten composto da brani italiani. Tra i successi troviamo Olly, che domina con l’album “Tutta vita” e il singolo “Balorda nostalgia”. A metà luglio, le case discografiche hanno espresso preoccupazioni riguardo ai costi crescenti per partecipare a eventi come Sanremo.

Infine, l’attenzione si concentra sul tax credit musicale, che sostiene investimenti nel settore, specialmente per artisti emergenti e etichette indipendenti. Mazza sottolinea l’importanza di aumentare il plafond attuale.