25 C
Roma
sabato – 30 Agosto 2025
Musica

Mercato musicale italiano: crescita tra digitale e vinile

Da StraNotizie
Mercato musicale italiano: crescita tra digitale e vinile

Il mercato discografico italiano sta vivendo un periodo di crescita. Nel primo semestre del 2025, si registra un incremento del 9,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, consolidando l’Italia come il terzo mercato discografico dell’Unione Europea, dopo Germania e Francia.

Il digitale è il principale motore di questa crescita, con ricavi che superano i 168 milioni di euro. All’interno di questo settore, lo streaming continua a dominare, mostrando un aumento del 9,9%, sostenuto dagli abbonamenti premium, in crescita del 12,7%. Anche lo streaming video e quello con pubblicità si mantengono stabili, mentre il download continua a diminuire.

Un aspetto inaspettato è la crescita del mercato fisico, che vede un incremento del 13%, grazie soprattutto al vinile, che cresce del 17%. Anche il CD, considerato in declino, registra un modesto aumento del 4,6%. Questo riflette l’apprezzamento del pubblico italiano per la musica “tangibile”.

D’altro canto, il settore delle sincronizzazioni, che comprende l’uso della musica in film e pubblicità, ha subito una flessione del 4,5%. Questo dato ridimensiona la crescita complessiva del mercato, che, senza questo calo, avrebbe raggiunto un +10,2%. Il presidente della Fimi, Enzo Mazza, evidenzia comunque risultati positivi rispetto ad altri mercati europei.

Inoltre, il repertorio locale sta guadagnando terreno, con il 90% delle Top Ten composto da brani italiani. Tra i successi troviamo Olly, che domina con l’album “Tutta vita” e il singolo “Balorda nostalgia”. A metà luglio, le case discografiche hanno espresso preoccupazioni riguardo ai costi crescenti per partecipare a eventi come Sanremo.

Infine, l’attenzione si concentra sul tax credit musicale, che sostiene investimenti nel settore, specialmente per artisti emergenti e etichette indipendenti. Mazza sottolinea l’importanza di aumentare il plafond attuale.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Detrazioni fiscali per spese veterinarie in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.