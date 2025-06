Mercato Milan: Modric, vendite e il raduno si avvicina

Il Milan sta attraversando un momento cruciale nel mercato estivo, con l’arrivo del raduno fissato per il 7 luglio a Milanello. La società ha recentemente portato a termine l’acquisto del campione Luka Modric a parametro zero, mentre ha ceduto Tijjani Reijnders al Manchester City e Theo Hernandez all’Al Hilal. Queste operazioni hanno fruttato quasi 100 milioni di euro, tra cui il riscatto di Kalulu da parte della Juventus, ma i bottini sono esigui rispetto agli investimenti necessari.

Con il raduno alle porte, il nuovo allenatore Massimiliano Allegri si ritrova con una squadra che ha bisogno di rinforzi significativi per competere per il titolo. Al momento, molti giocatori sono rimasti dall’ultima stagione e alcuni, come il portiere Mike Maignan, mostrano incertezze contrattuali. Le aspettative di Allegri sembrano distanti dalla realtà del mercato, complicato anche dall’assenza di introiti dalla Champions League.

La nuova dirigenza, con Igli Tare come direttore sportivo, sembra affrontare difficoltà nel concludere trattative per rinforzi come Xhaka, Jashari e Javi Guerra, a causa di disallineamenti tra offerte e richieste. La pressione aumenta, poiché il club non può permettersi un’altra stagione deludente. Allegri, noto per prediligere giocatori esperti piuttosto che giovani promesse, cerca rinforzi a centrocampo e in attacco, mentre la partenza di Hernandez ha creato un vuoto sulla fascia sinistra. La necessità di intervenire sul mercato è evidente per garantire un futuro competitivo alla squadra.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.gazzetta.it