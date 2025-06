Mercato Milan: l’addio di Theo Hernandez e i prossimi obiettivi

Il calciomercato si sta intensificando, e le trattative tra club sono al centro dell’attenzione. Theo Hernandez ha accettato un’offerta dell’Al Hilal, attirato dall’importanza economica della proposta e dalla pressione esercitata dal club saudita. Il Milan è ora costretto a cercare un sostituto valido, dopo aver già perso Reijnders, e deve agire in fretta per evitare situazioni problematiche come quella legata a Rafael Leao.

La cessione di Hernandez rispecchia la difficoltà dei club europei nell’investire somme adeguate per giocatori di qualità. Inoltre, il Milan è chiamato a prendere decisioni rapide riguardo ai giocatori di punta sul mercato, come Jashari del Bruges e Ricci, per rinforzare la propria rosa in vista della stagione successiva.

Il Napoli, dal canto suo, ha avviato un programma di rafforzamento con l’obiettivo di acquisire due ali offensive, con Ndoye in pole position e Noa Lang come opzione in crescita. L’inserimento di ulteriori attaccanti di qualità, come Nunez e Lukaku, è fondamentale per mantenere alta la competitività sia in Italia che in Europa.

Infine, il club partenopeo sta cercando di assicurarsi anche un difensore centrale come Beukema, il cui trasferimento è atteso da mesi. Il Bologna continua a mantenere una certa resistenza, ma il giocatore è consapevole delle opportunità uniche che questa occasione rappresenta.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.sportitalia.it