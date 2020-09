ROMA – E’ l’Inter la squadra più attiva in questo momento. I nerazzurri stanno cercando di sfoltire la rosa prima di provare gli ultimi colpi di mercato. Dopo l’addio di Godin, ora è il turno di Antonio Candreva. A ore è attesa l’ufficialità del passaggio a titolo definitivo dell’esterno alla Sampdoria. La sua partenza sblocca Darmian in arrivo dal Parma. Anche Ranocchia ha la valigia pronta: accordo raggiunto col Genoa, si attende solo l’ok definitivo del giocatore. Continua la trattativa col Tottenham per Skriniar che permetterebbe ai nerazzurri di preparare l’assalto a Kantè del Chelsea. Gli Spurs offrono 50 milioni, i meneghini ne chiedono 60, ma è facile pensare che si arriverà presto a un accordo. Se lo slovacco dovesse partire il sostituto più accreditato sarebbe Kabak dello Schalke vista la richiesta elevata della Fiorentina per Milenkovic. Nelle ultime ore si è fatta avanti anche l’ipotesi Smalling, visto lo stallo tra la Roma e il Manchester United.

Milan, si cerca un centrale e un vice-Ibra

Superato a fatica il preliminare di Europa League contro il Bodo/Glimt, il Milan prova a rinforzarsi. La priorità in questo momento riguarda la difesa dove si cerca un centrale. Molto avanzata la pista che porterebbe a Nastasic dello Schalke col club tedesco che avrebbe aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Col Chelsea si continua a discutere per Bakayoko, ma guardando alla difesa potrebbe prendere piede l’ipotesi Rudiger, finito ai margini del progetto di Lampard. In attacco si cerca un vice-Ibra. Colombo ha fatto bene in coppa, ma Luka Jovic, in uscita dal Real Madrid, è più di una voce di mercato. In dirittura di arrivo la cessione di Paquetà al Lione.

Roma e Lazio, tutto fermo o quasi

La Roma ha quasi abbandonato l’idea di avere Smalling anche in questa stagione, così sta trattando col Galatasaray il brasiliano Marcao, valutato 15 milioni di euro. Una valutazione molto simile a quella di Borja Mayoral, l’attaccante considerato il vice-Dzeko. Il Chelsea avrebbe offerto Rudiger anche ai giallorossi, per il tedesco sarebbe un ritorno, ma i 4,8 milioni di euro d’ingaggio sono un problema non da poco. Non decolla il mercato della Lazio con Inzaghi decisamente contrariato. Va per le lunghe, invece, la trattativa con lo svincolato Callejon, operazione legata anche alla cessione di Caicedo sul quale ci sono Verona e Genoa. Oggi i biancocelesti dovrebbero ufficialmente chiudere per il ritorno di Hoedt in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. L’olandese, così come Fares, però, non faranno parte almeno inizialmente dell’elenco dei 25 giocatori per il campionato. Prima bisognerà cedere Bastos e Wallace col primo che ha rifiutato l’offerta dell’Al Shabad.





Le altre trattative

Il Torino ha ufficializzato gli acquisti a titolo definitivo dalla Spal di tre baby: Krisztofer Horvath, Altin Kryeziu e Mattia Catanzaro. Avanzatissima anche la trattativa con il danese Andersen del Lione. Il Bologna aumenta la propria offerta per Supryaga della Dinamo Kiev, passando da 10 a 12 milioni contro i 15 chiesti dagli ucraini. Salcedo torna al Verona. Bonifazi e Pereyra per l’Udinese. Continua la trattativa tra Balotelli e il Genoa; l’eventuale arrivo di SuperMario non escluderebbe Sanabria. Francia: il Monaco ufficializza Florentino dal Benfica.







