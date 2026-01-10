Mercato lavoro Italia sempre più complesso

Il mercato del lavoro italiano mostra una certa dinamicità, ma i professionisti lo percepiscono come sempre più complesso a causa di fattori strutturali e culturali. Tra questi, la convivenza di quattro generazioni diverse nei luoghi di lavoro.

A livello internazionale, oltre la metà degli intervistati è alla ricerca di un nuovo ruolo, ma quasi due persone su tre ritengono che trovare lavoro sia diventato più difficile. In Italia, il 44% dei professionisti vuole cercare una nuova occupazione, mentre il 46% non prevede cambiamenti professionali nel breve periodo. Il mercato del lavoro è percepito come più selettivo, con oltre sei intervistati su dieci che ritengono che la ricerca di un nuovo impiego sia diventata più complessa rispetto all’anno precedente.

L’analisi per fasce generazionali evidenzia differenze significative: l’81% dei giovani della Generazione Z ha preso in considerazione un trasferimento all’estero per migliori opportunità di carriera, seguiti dal 67% dei millennial. L’Intelligenza artificiale è ormai parte integrante del processo di ricerca del lavoro e di selezione del personale, con il 59% dei professionisti che si dichiara sicuro nel suo utilizzo. Tra le generazioni, i più giovani mostrano una maggiore familiarità con l’IA.