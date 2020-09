Inter su Milenkovic

Nuova avventura per Mario Balotelli. L’ex attaccante del Brescia, svincolato dopo la travagliata stagione con le Rondinelle, è vicinissimo alla firma con il Genoa. D’altronde due indizi fanno una prova: nell’ospitata televisiva di lunedì scorso al Grande Fratello per salutare il fratello Enock, lo stesso Balotelli aveva ammesso di essere vicino al ritorno in campo, mentre il ds rossoblu Faggiano ha speso parole al miele per SuperMario: “E’ un grande calciatore e può fare ancora bene, vediamo…”.

Genoa dunque come sempre attivissimo, in uscita da segnalare il ritorno in patria di Ankersen al Copenaghen. I cugini della Sampdoria non restano a guardare e, dopo Keita Balde, sono a un passo da Candreva, in uscita dall’Inter. Chi potrebbe lasciare Milano è anche Milan Skriniar: il difensore slovacco piace molto al Tottenham, in caso di fumata bianca Marotta e Ausilio hanno già in pugno il sostituto. Si tratta di Milenkovic della Fiorentina, il cui contratto scade nel 2022 e il rinnovo è ancora lontano. Effetto domino: i viola seguono Izzo, considerato non incedibile dal Torino, mentre su Pezzella resta un timido interessamento del Milan. Difensori sempre protagonisti: la cessione di Candreva libererà il passaggio di Darmian all’Inter, i cugini rossoneri seguono sempre Nastasic, mentre resta sempre in stand-by l’affare Koulibaly tra Napoli e City: l’addio del senegalese è adesso meno scontato. Capitolo Juventus: dopo Morata, si pensa a sfoltire la rosa. Pellegrini è andato in prestito al Genoa, si cerca una sistemazione per Khedira, che piace a Psg e a diversi club tedeschi, ma il ricco ingaggio complica le cose. Meno scontata invece la cessione di De Sciglio, che Conte vorrebbe sfruttare nel nuovo 3-5-2.

Colpo Benevento, ecco Iago Falque

In attesa dell’esordio in campionato, il Benevento piazza un nuovo colpo importante in attacco: dopo Lapadula e Caprari, ecco Iago Falque in prestito dal Torino. I granata per sostituirlo vorrebbero regalare a Giampaolo Defrel, al momento però considerato incedibile dal Sassuolo. A proposito dei neroverdi, perfezionata la cessione del difensore Marlon al Fulham per 15 milioni. Si muove anche il Parma del neo patron Krause: per la difesa vicinissimi Osorio e Valenti, così Dermaku sarà ceduto in B al Lecce, che intanto ha preso anche Adjapong. In serie cadetta colpo dell’Ascoli che ufficializza Chiricò dal Monza, si tratta di un ritorno.

Atletico scatenato: Suarez e Torreira

Dopo la cessione di Morata, si scatena l’Atletico Madrid. Per i colchoneros doppio colpo uruguaiano: Luis Suarez e Lucas Torreira. Il Pistolero, al centro dello scandalo sull’esame d’italiano a Perugia, firmerà un biennale, mentre sul regista dell’Arsenal è stata superata la concorrenza anche di club italiani, Torino su tutti. Altro nome di grido quello di Mario Gotze, svincolato di lusso: dopo i sondaggi spagnoli di Valencia e Siviglia, si prospetta un clamoroso ritorno al Bayern Monaco. Ci sarebbe stata una telefonata del tecnico Flick, assistente del ct Loew dal 2006 al 2014, anno in cui proprio Gotze firmò il gol decisivo nella finale mondiale contro l’Argentina.