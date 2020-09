ROMA – E’ il giorno di Arturo Vidal all’Inter. Secondo la radio catalana ‘RAC1′ il club nerazzurro verserà nelle casse del Barcellona 500mila euro più bonus per il cartellino del giocatore che, da parte sua, rinuncera’ a una parte dei soldi che avrebbe dovuto ricevere dai catalani e firmera’ un biennale (con opzione per il terzo) da sei milioni a stagione con l’Inter. Raggiunto l’accordo con il Barcellona, ora i nerazzurri si concentrano soprattutto sul mercato in uscita per poter poi avere i numeri per l’assalto a Kantè del Chelsea, vero pallino di Conte. Godin è ormai a un passo dal Cagliari dove dovrebbe firmare un triennale da 2,5 milioni di euro. Ranocchia è sulla strada di Genova, sponda rossoblu. Aria di Liga per Dalbert e Joao Mario e restano da valutare le cessioni di Brozovic con (Bayern Monaco e Atletico Madrid alla finestra) e Perisic (ipotesi Manchester United), oltre all’osservato speciale Nainggolan.





Roma, si sblocca la trattativa per Kumbulla

La Roma si muove non solo in attacco dove è stato trovato l’accordo con il Napoli per Milik, ma anche in difesa. Passi avanti nella notte per l’arrivo del 20enne albanese Kumbulla dal Verona: prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro, ma ci sarebbe anche un’altra opzione, ovvero un riscatto a 25 milioni con passaggio a titolo definitivo di Cetin agli scaligeri (7 milioni la valutazione del turco). L’arrivo di Kumbulla non escluderebbe le trattative col Manchester United per Smalling, con i Red Devils che non si schiodano dalla richiesta di 20 milioni di euro contro i 15 offerti dai giallorossi, e quella col Torino per Izzo con i granata che continuano a rifiutare la formula del prestito con diritto di riscatto.

Commisso a Firenze prova a blindare Chiesa

Dopo sette mesi torna a Firenze il presidente Rocco Commisso e prova subito a risolvere la questione Chiesa. Il giocatore nelle ultime ore è finito nel mirino del Milan che ha intensificato i contatti. Il numero uno viola, però vorrebbe trattenerlo. Stesso discorso per Milenkovic, corteggiato sempre dai rossoneri. “Spero che con Chiesa finisca bene, ho letto molte cose sui contratti da rifare con Milenkovic, Pezzella e Federico, parlerò con Pradè poi con i ragazzi e vedremo cosa succederà: la mia volontà è fare una Fiorentina sempre più forte”. “La Fiorentina – spiega ancora Commisso – non ha bisogno di vendere, non ha debiti con le banche”.





Le altre trattative

Due nuovi rinforzi per lo Spezia di Italiano. Il club ligure, neopromosso in A, ha annunciato gli ingaggi di Federico Mattiello e Roberto Piccoli, entrambi di proprietà dell’Atalanta. L’esterno toscano, classe ’95, arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione. L’attaccante bergamasco, classe 2001, con la formula del prestito. Lo Spezia sottolinea che “Piccoli ha conquistato tutti gli addetti ai lavori, diventando capocannoniere della scorsa Uefa Youth League con 8 reti in 7 partite”. L’Udinese si prepara a perdere Rodrigo de Paul. Il Leeds ha avrebbe offerto 40 milioni per il giocatore e la trattativa sembrerebbe in fase avanzatissima. Il Cagliari ha chiuso col Sassuolo per Tripaldelli: oggi le visite mediche. La Sampdoria ha chiesto alla Juve Nicolussi. Anche il Parma è sul giocatore. I crociati hanno chiesto al Torino Djiji sul quale, però, c’è l’interesse del Crotone. I calabresi intanto hanno ufficializzato Denis Dragus dallo Standard Liegi. Donani Fares fa le visite mediche con la Lazio, Benevento su Iago Falque, Verona e Genoa su Pjaca.







Fonte