Lazio sul messicano Rodriguez, Jony a un passo dall’addio

– La telenovela Milik sta giungendo al termine. Il polacco questa mattina sarà a Zurigo dove si sottoporrà a delle visite specialiste prima di effettuale le visite di rito e passare ufficialmente dal Napoli alla Roma. I giallorossi per chiudere l’affare hanno preteso dei controlli mirati alle ginocchia del giocatore azzurro, vittima sia nel 2016 che nel 2018 di due gravi infortuni. Se tutto andrà bene il giocatore firmerà con i capitolini sbloccando definitivamente il passaggio di Dzeko alla Juventus. Il bosniaco prenderà questa sera la via di Torino per mettersi a disposizione della Juventus, ovvero solo dopo l’ok da Zurigo per Milik. Visite mediche a Villa Stuart per Under prima dell’approdo in Premier alla corte del Leicester.

La Lazio punta Carlos Rodriguez, centrocampista centrale del Monterrey. Secondo i media messicani, il 23enne di San Nicolás de los Garza arriverebbe in Italia per meno di 10 milioni di euro e diventerebbe il vice-Leiva. Per la difesa, invece, si guarda all’ex Valencia Ezequeil Garay, argentino 34enne d’esperienza. Nelle ultime ore è spuntano anche il nome dell’ex Napoli Callejon, ma da Formello non ci sono conferme. Ritorno in Spagna, all’Osasuna per Jony. Manca solo l’ufficialità, ma il giocatore dovrebbe passare in Liga con diritto di riscatto.

Genoa, è il giorno di Pjaca e Zappacosta. Gasperini rinnova con l’Atalanta

Marko Pjaca e Davide Zappacosta sono attesi nel pomeriggio a Genova per effettuare le visite mediche col Grifone che ha chiesto nuovamente al Betis Siviglia il rinnovo del prestito di Sanabria. I rossoblù continuano a trattare Candreva con l’Inter, ma sul giocatore ci sono anche Sampdoria e Fiorentina (scelta gradita). I viola, con l’arrivo di Commisso in Italia, provano a blindare i propri uomini mercato, su tutti Chiesa e Milenkovic, entrambi nel mirino del Milan. L’Atalanta si tiene stretto Gian Piero Gasperini prolungando il contratto del tecnico fino al 2023. Il Cagliari continua a sognare Godin: l’uruguaiano vuole continuare a percepire i 5,5 milioni di euro previsto nel contratto firmato con l’Inter, ma nerazzurri e sardi sono vicinissimi all’accordo. Il Napoli punta Senesi, difensore centrale del Feyenoord, se Koulibaly dovesse andare al Manchester City. Bologna su Ceccherini della Fiorentina se dovesse partire Lyanco.