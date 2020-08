ROMA – Il possibile addio di Conte e il probabile arrivo di Allegri all’Inter cambierà inevitabilmente anche gli scenari di mercato in casa nerazzurra. Il cambio di rotta non coinvolgerebbe, però, Messi sul quale il patron Zhang sta lavorando da febbraio nella speranza che l’argentino decida di lasciare Barcellona. I catalani sono in attesa di una risposta ma hanno già fatto trapelare che, nel caso in cui la ‘Pulce’ decidesse di non rinnovare il contratto in scadenza 2021, sarebbero pronti ad ascoltare offerte attorno ai 200 milioni. Zhang sta cercando di lavorare all’operazione cercando sponsor in Cina e provando a sfruttare i suoi legami con il governo e il Partito Comunista per riuscire a reperire i fondi anche per coprire l’ingaggio del giocatore che, complessivamente, guadagna oltre 100 milioni l’anno.





Juve, Pirlo chiama Nesta e Vidal

In casa Juve, Pirlo sta lavorando per completare il suo staff. Oltre a Tudor, chiamato per occuparsi della difesa, sta pensando, come suo vice, a Nesta reduce dalla sfortunata finale playoff di serie B con il Frosinone. Oltre a questo, il neo tecnico bianconero non perde di vista il mercato. In Cile il quotidiano ‘La Tercera’ fa sapere che ha telefonato ad Arturo Vidal, considerato uno degli esuberi da Koeman, per convincerlo a tornare a Torino la prossima stagione. Il centrocampista, che ha richieste anche da PSG e Manchester Utd, ha replicato che darà una risposta nei prossimi giorni.





Per l’attacco si sogna Luis Suarez e si sonda Dzeko

La Juve continua a guardare l’evoluzione in casa Barcellona perché anche Luis Suarez sembrerebbe non rientrare più nel progetto dei catalani: “Se è questa l’intenzione della società, allora i responsabili di questa scelta vengano a parlare direttamente con me”, ha sbottato l’uruguaiano replicando alle voci. “Anche io voglio il bene del Barça e al momento la mia idea è di restare qui se il club lo vuole”. Più abbordabile per i bianconeri resta, comunque, la pista che porterebbe a Dzeko il cui costo del cartellino si attesta attorno ai 10 milioni. Il problema riguarda la volontà del giocatore che la scorsa estate ha rinnovato il contratto con la Roma fino al 2022 a 7,5 milioni a stagione e ha la moglie che a settembre partorirà per la terza volta e ha chiaramente espresso la volontà di restare nella Capitale.





Lazio, in arrivo Fares e Muriqi

Attivissima la Lazio che sta per chiudere per Fares con la Spal e per Muriqi con il Fenerbahce. Per il terzino, che firmerà fino al 2024, l’operazione andrà in porto per 7-8 milioni più Palombi. L’attaccante albanese, naturalizzato kosovaro, dovrebbe essere pagato 16 milioni più 2 di bonus. Dalla Spagna, malgrado il ds Tare abbia negato i contatti, continuano a dire che il club sia vicino a Rafinha per il quale sia stata fatta un’offerta da 12 milioni al Barcellona (che ne vuole 20). In teoria si potrebbe chiudere a 15 più bonus ma bisognerà vedere fino a che punto la Lazio sia convinta di condurre in porto la trattativa. In uscita Bastos che andrà in Turchia ( Besiktas o Basaksehir) per circa 4 milioni.





Il Genoa vuole riportare Pato in Italia

Il Genoa sta lavorando alla possibilità di riportare in Italia almeno uno tra Pato e Giovinco. Il brasiliano, che sta per compiere 31 anni, ha già parlato con la dirigenza del San Paolo e ha chiesto di poter tornare in Italia. Per l’ex Juve, che attualmente gioca in Arabia con l’Al-Hilal e guadagna 10 milioni l’anno, c’è da segnalare anche la concorrenza del Monza, appena tornato in serie B. Galliani starebbe pensando a una super offerta (ricco quadriennale più bonus) per convincerlo a riavvicinarsi alla sua città natale, Torino, dopo 5 anni.







