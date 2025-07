Mercato Inter: situazione Lookman e prossimi sviluppi

Si sta intensificando l’attività di mercato per l’Inter e l’Atalanta, con particolare attenzione su Ademola Lookman. Oggi, al Consiglio di Lega a Milano, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta e l’Amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi hanno lasciato la sede senza rilasciare dichiarazioni ufficiali.

L’Inter ha presentato un’offerta di 43 milioni di euro più bonus per Lookman, avvicinandosi così alla richiesta di 50 milioni del club bergamasco. Tuttavia, l’Atalanta ha risposto chiedendo il cartellino del giovane Pio Esposito a fronte della prima offerta dei nerazzurri, proposta immediatamente rifiutata dall’Inter.

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha confermato che Lookman è un obiettivo prioritario e che si stanno cercando modalità per trovare un accordo con l’Atalanta. Nel frattempo, l’Inter sta considerando anche Nico Gonzalez della Juventus come possibile alternativa, per il quale sarebbero necessari ulteriori 20 milioni di euro.

Con il probabile trasferimento di Lookman in corso e un altro attaccante, Retegui, già ceduto all’Al-Qadsiah, l’Atalanta rischia di svuotare il proprio reparto offensivo. L’Inter allestirà un contratto da 4 milioni di euro all’anno per Lookman, in attesa di un’affermazione definitiva ai tavoli delle trattative. La situazione rimane fluida, e ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.