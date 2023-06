Mercato Inter, occhi su Koulibaly

In casa nerazzurra si sogna anche il colpo Sergej Milinkovic Savic

Chiusa la stagione con la sconfitta in finale di Champions a Istanbul, l’Inter comincia a pianificare il prossimo anno a cominciare dal calciomercato in entrata. Occhi puntati su Kalidou Koulibaly, passato al Chelsea dopo diverse stagioni in Serie A al Napoli.

In casa nerazzurra si sogna anche il colpo Sergej Milinkovic Savic: il centrocampista, alla Lazio dal 2015, è stato accostato più volte alle altre big italiane. Sempre in mezzo al campo un altro nome caldo è quello di Franck Kessie.

Come riporta Agipronews, con la partenza di Milan Skriniar, anche la difesa è un reparto su cui intervenire. Il passaggio di Koulibaly all’Inter si gioca a 5 su Sisal.