Mercato in fermento nel calcio lombardo

Il Codogno, attualmente in testa al Girone B del campionato di Eccellenza, ha riportato in squadra Filippo Donarini, un rinforzo importante per il tecnico Maurizio Tassi. Il 20enne, che ha segnato 4 gol nella passata stagione, arriva dalla Serie D, dove giocava nel Varese. Donarini ha spiegato che non trovava molto spazio nel Varese e che la distanza da casa era troppo grande, quindi ha deciso di cercare una nuova squadra per ritrovare continuità di gioco.

Anche il centrocampista Zakaria Bakraoui è sceso di un gradino, passando dall’Eccellenza alla Promozione, e si è unito al Sancolombano. Bakraoui ha affermato di aver avuto due trattative aperte con squadre di Eccellenza, ma l’insistenza del presidente Fabrizio Riva e della società lo ha fatto sentire importante per il progetto.

Il mercato è in fermento anche in Prima Categoria, con il Casalmaiocco e il Montanaso che hanno fatto alcuni colpi di mercato, tra cui l’arrivo del giovane mediano Joshua Ewere Efosa nel Montanaso.

