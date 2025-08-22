25.8 C
Mercato immobiliare svedese: tendenze e società quotate

Mercato immobiliare svedese: tendenze e società quotate

Il 26 agosto si svolgerà l’evento Kvartalet Live, organizzato da Fråga Lou, dedicato ai mercati finanziari con un focus sulle azioni delle società immobiliari svedesi. Durante la giornata, saranno presentate dodici aziende quotate in borsa, rappresentative dei vari segmenti del settore immobiliare nel paese.

Le aziende si presenteranno in successione, seguite da una sessione di domande e risposte con esperti del podcast Kvartalet: Axel Tärn di Colliers, Emil Ekholm di Pareto Securities, Erik Nyman di JLL, Michael Johansson di Arctic Securities e Viktor Hökenhammar di Pareto Securities.

In aggiunta alle presentazioni, si terranno discussioni approfondite sulle attuali tendenze del mercato immobiliare. Le società partecipanti includono: Annehem, Catena, Cibus Nordic, Diös, Eastnine, Fabege, Heba, Neobo, Nivika, Logistea, Studentbostäder i Norden e Wihlborgs.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi alla diretta streaming, è possibile visitare il sito https://fragalou.se/kvartalet.

